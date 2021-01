Crónica 24-01-2021

INJUV realizó toma de PCR gratuito para los jóvenes del Maule con el objetivo de promover el autocuidado





La iniciativa, además, buscaba identificar casos activos del virus dentro de este segmento de la población.

El Instituto Nacional de la Juventud del Maule junto a la seremi de Desarrollo Social y Familia realizaron una toma masiva de PCR orientada en los jóvenes. La iniciativa tuvo como objetivo buscar casos activos dentro de este segmento de la población y a la vez generar conciencia de la importancia que tiene el autocuidado y no incurrir en conductas de riesgo para evitar contagios.

En total fueron más de setenta los jóvenes que se realizaron el testeo para ver si tenían o no COVID -19. En la actividad, las autoridades presentes hicieron un llamado al cuidado y a no incurrir en conductas de riesgo, ya que es fundamental tomar todas las medidas de seguridad para evitar que este virus siga expandiéndose.

El Intendente de la Región del Maule, Juan Prieto, valoró esta iniciativa enfocada a los jóvenes. “Destacar esta iniciativa de INJUV y la seremi de Desarrollo Social y Familia, ya que estamos convenidos que los jóvenes cumplen un rol fundamental en la prevención, es por eso que seguiremos trabajando e incentivando con el Instituto Nacional de la Juventud el testeo masivo a los jóvenes, ya que es un trabajo en conjunto que debemos realizar entre todos para así poder salir adelante como región del Maule en esta pandemia”.

En tanto la Directora Regional de INJUV, María Paz Del Valle, invitó a los jóvenes a ser protagonistas de la responsabilidad y el cuidado. “Nuestro grupo etario ha sido criticado bastante últimamente y como equipo nos preguntamos qué podíamos hacer, es por eso que decididos retomar los operativos gratuitos de toma de PCR para ellos exclusivamente, ya que esto es una forma de generar conciencia de la importancia que tiene cuidarse y no caer en conductas de riesgo”.

Finalmente el seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, manifestó que esta iniciativa se replicará en distintos lados de la región. “Estamos contentos de realizar esta actividad que busca identificar casos activos de COVID -19 en la población juvenil. Durante este testeo participaron más de 60 jóvenes lo que habla bien de ellos, de querer saber si están contagiados o no y así tomar todas las medidas necesarias. Seguiremos replicando este tipo de iniciativas en diferentes partes del Maule, ya que para nosotros es fundamental crear conciencia de la importancia que tiene el autocuidado para erradicar este virus”.

Esta iniciativa será replicada por INJUV durante los próximos meses, con el objetivo de seguir con el llamado a los jóvenes a ser responsables y no caer en conductas de riesgo que puedan afectarlos a ellos y su entorno.