Deporte 12-06-2020

INJUV y Santo Tomás invitan a jóvenes a participar de campeonato gratuito de “Gamers”



La iniciativa contempla tres categorías de juegos, Fortnite, League of Legends y Call of Duty.

El Instituto Nacional de la Juventud del Maule junto a la Universidad Santo Tomás realizarán un torneo “Gamer” para los jóvenes de la región. La iniciativa es totalmente gratuita y podrán participar todos los que tengan entre 15 y 29 años.

En esta primera edición serán 3 los juegos donde podrán participar los jóvenes: Fortnite, League of Legends y Call of Duty. EL objetivo de esta iniciativa es entregar un espacio de distención y entretención a los jóvenes, los cuales debido a toda la emergencia sanitaria han debido alterar sus rutinas diarias de trabajo y estudio, lo que ha generado estrés en ellos.

La Directora Regional de INJUV, María Paz Del Valle, invitó a todos a sumarse a esta iniciativa que busca entregar un espacio de diversión a los jóvenes. “ Estamos muy contentos con esta alianza con Santo Tomás, la cual nos permitirá implementar un campeonato gratuito de juegos en línea para todos los jóvenes que son fanáticos en el Maule. Sabemos que es un tiempo complejo para ellos, que deben estar en sus casas, es por eso que como institución estamos entregando diversas instancias de formación, pero también de esparcimiento, para que se despejen y cuiden su salud mental, que es algo muy importante. Dejamos invitados a todos los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años a inscribirse, son pasos muy sencillos, sólo deben seguirnos en el Instagram INJUVMaule y llenar el formulario en línea”.

En tanto el seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, destacó los espacios de interacción que está abriendo el INJUV para los jóvenes. “Debemos destacar el trabajo que está realizando el Instituto Nacional de la Juventud, entregando una oferta diversa a través de plataformas digitales para todos los jóvenes, donde han sabido leer las tendencias juveniles y los intereses que a ellos los mueven. Sin duda alguna esta alianza con Santo Tomás también demuestra el trabajo que se viene realizando hace un tiempo en pos de los jóvenes, donde se unen esfuerzos para entregar espacios atractivos y beneficios para la juventud”.

El torneo comenzará el 15 de junio y habrá diversos premios para los primeros lugares. Los que quieran participar deben inscribirse en los siguientes link:

CALL OF DUTY: https://forms.gle/bte3CoVQh9LL9eah6

LEAGUE OF LEGENDS: https://forms.gle/mkcd9cUpgPUByc3F6