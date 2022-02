Social 09-02-2022

INJUV y SernamEG difunden mensajes contra la violencia en las relaciones de jóvenes



La iniciativa se enmarca en la primera conmemoración del Día Nacional de la No Violencia en el Pololeo. Ambas instituciones hicieron un llamado a pedir orientación y apoyo psicológico en la plataforma hablemosdetodo.injuv.gob.cl





Por segundo año consecutivo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) junto al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) se unen para sensibilizar y generar conciencia sobre la violencia entre los jóvenes, principalmente en las relaciones de pareja.



“Tú #NoLoHagas”, es el concepto que ambas instituciones usaron para crear una serie de mensajes comunicacionales que exponen distintas situaciones de violencia que viven las y los jóvenes, haciendo un llamado a no repetir estas conductas.



La iniciativa comunicacional se realiza en el marco de la primera conmemoración del Día de la No Violencia en el Pololeo, fecha que recuerda la muerte de Antonia Garros Hermollisa, la joven que se suicidó luego de vivir violencia en su relación de pareja.



“Un sondeo INJUV del año 2021 reveló que el 64% de las y los jóvenes conocen a alguien que sea víctima de violencia en su pololeo. Una cifra que lamentamos y que también nos habla de una cruda realidad: este tipo de violencia no es desconocida por las juventudes. Por eso, además de concientizar y dar a conocer los distintos alcances de este problema, también tenemos que invitar a las y los jóvenes a no quedarse en silencio frente a la violencia. A no ser cómplices y a ofrecer ayuda a quienes la necesiten. Es por esto mismo que en INJUV contamos con un chat de contención y asesoría psicológica, en la que las personas de 15 a 29 años pueden hablar sin miedo ni tabúes acerca de temas que les afecten, ya sea violencia verbal, física o sexual en la pareja, además de otros temas ligados a la salud mental y el bienestar. Pueden acceder a este a través de hablemosdetodo.injuv.gob.cl”, afirmó Renata Santander Ramírez, Directora Nacional de INJUV.



La violencia en el pololeo es una problemática que tiene preocupadas y ocupadas a las instituciones del Estado, con el objetivo de llevar adelante políticas públicas enfocadas en prevenir estos hechos. Incluso, la ampliación de la tipificación del femicidio (Ley Gabriela) a las relaciones de pareja informales, ha sido un gran avance para garantizar el acceso a justicia reparatoria en casos de femicidios consumados y frustrados.



“Desde el SernamEG tenemos un equipo profesional muy comprometido con la prevención de las violencias contra las mujeres. De hecho, capacitaciones a jóvenes de 14 a 29 años, y también a personas que trabajan con jóvenes, a través de conversatorios, formación de agentes preventivos en violencia y monitores y monitoras en prevención, porque estamos convencidas que tenemos que generar un cambio cultural en las relaciones de pareja, pero desde temprana edad. Esta iniciativa comunicacional que estamos llevando adelante con INJUV va precisamente en la línea del trabajo que estamos realizando como institución para garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres”, agregó Vannina Masman León, Directora Nacional (s) del SernamEG.



La campaña hace un llamado a las y los jóvenes que vivan situaciones de violencia a ingresar a la plataforma hablemosdetodo.injuv.gob.cl, la cual tiene a su disposición profesionales del área de la salud mental para apoyar a quienes lo necesiten.



Para más información sobre el programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres, te invitamos a visitar el sitio sernameg.gob.cl