Crónica 30-08-2018

Inminente huelga de trabajadores de Linatal

En la noche del miércoles, los trabajadores de Linatal efectuaron la votación para decidir la huelga del Sindicato de la empresa, debido a que no habría una respuesta satisfactoria al proyecto colectivo presentado por ellos y en el cual se incluyen mejoras no sólo para los choferes y auxiliares, sino que también para el resto del personal.



Alvaro Briones, presidente del Sindicato, dijo que representan al 70% de los trabajadores que actualmente tiene la empresa de buses Linatal, sumando en total 127 funcionarios.



El dirigente sostuvo que recurrirán a la Inspección del Trabajo para hacer efectiva la mediación obligatoria, que en este caso será del 3 al 7 de septiembre. “Si en ese período no hay una respuesta satisfactoria iríamos a la huelga a partir del 8 de septiembre, con las consecuencias que ello generaría, ya que no habría un servicio normal de buses de Santiago a Linares, y también a Concepción, considerando además la alta demanda que se produce en los días previos a Fiestas Patrias”, indicó.



Briones dijo que están pidiendo que se les pague mensualmente la gratificación, además de la jornada excepcional de 9x3 que la empresa quiere cambiar por una jornada de 6 días de trabajo por uno de descanso. “Si se aplicara este sistema habría que despedir a lo menos a 30 personas, lo que generaría un negativo impacto en las familias”, aseveró.



Los trabajadores sindicalizados de Linatal se reunirán este jueves a las 17 horas en las afueras de la Inspección del Trabajo, donde darán a conocer a la prensa local más antecedentes, incluyendo los resultados de la votación.