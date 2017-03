Nacional 07-03-2017

Inmobiliaria consigue permiso para mega proyecto en el lugar más caro del sector Oriente

La inmobiliaria Lote 18 está decida a levantar un mega proyecto inmobiliario en el terreno más caro del sector Oriente, tasado en un valor cercano a los US$100 millones. Pese a que aún existe una arista judicial pendiente entre los ex propietarios del paño ubicado frente al Parque Araucano y la gestora, la empresa liderada por los empresarios Marcelo Cox Vial y Luis Felipe Gilabert (ver más abajo), movieron rápido sus piezas y tramitaron en la Municipalidad de Las Condes un ambicioso proyecto de 6 torres, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 24 de enero. El diario La Segunda informó que, según el documento titulado "Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación", la Dirección de Obras Municipales de Las Condes (DOM) dio un espaldarazo a un "conjunto armónico de dos edificios de vivienda de 19 pisos, más un mirador y cuatro edificios de equipamiento (comercio y oficinas) de 19 pisos, más un piso retirado, sala de máquinas y 8 subterráneos". De esta manera se duplicaría la superficie construida en Nueva Las Condes.

¿Efectos en Nueva Las Condes? La entidad municipal deja claro en el documento que la vigencia del permiso es de un año, eso sí, el DOM afirma que "la aprobación del futuro permiso de edificación queda condicionada a una tramitación previa", incluyendo el levantamiento de un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), es decir una modelación de los eventuales efectos sobre los flujos vehiculares que generaría el mega proyecto de seis torres en Nueva Las Condes. La inmobiliaria detalló que los arquitectos a cargo del proyecto serán Cristian Valdivieso Ruiz Tagle y Luis Corvalán. Según la autorización del anteproyecto, la inmobiliaria espera levantar 324 departamentos, 520 oficinas, 20 locales comerciales y 2.905 estacionamientos.

En el documento se detalla que la superficie edificada total es de 120.900 metros cuadrados, desplegados en una superficie total de 15.079 metros cuadrados. Pero eso no es todo, también especifica la presencia de un sector de áreas verdes de 5.910 metros cuadrados. Fuentes legales ligadas a los vecinos del sector, sostienen que la inmobiliaria aún tiene que cumplir varios hitos, pues "deberá someter a tramitación ambiental el proyecto si es que desea seguir adelante".

Proyecto en la Corte A pesar de que la inmobiliaria Lote 18 continúa tramitando el proyecto, los ex propietarios de la Villa San Luis, mantienen abierta una arista judicial en la Corte de Apelaciones. Esto luego de que un arbitraje, llevado a cabo por el abogado Fernando Barros, le diera la razón a la gestora en una disputa con los vecinos.

Ahí los ex propietarios del terreno, que se encuentra frente al Parque Araucano, acusaron "abusos en el proceso de venta", argumentos que a la postre fueron desestimados por Barros. La apelación fue admitida a trámite por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Alfredo Pfeiffer, e integrada además por las ministras Dobra Lusic y Jenny Book. Según fuentes conocedoras del caso, en las próximas semanas, los jueces solicitarán la información relativa al caso que mantiene congelado el terreno más caro de Las Condes.