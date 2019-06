Crónica 14-06-2019

Innovación en los sistemas de riego busca fortalecer competitividad de pequeños productores en Melipilla

Especialista en riego y drenaje de INIA La Platina, Dr. Alejandro Antúnez, desarrollará proyecto que busca aumentar rentabilidad social y económica de las unidades productivas de 100 pequeños agricultores afectados por la falta de agua en la provincia de Melipilla.



Santiago, junio de 2019.- Uno de los principales efectos del cambio climático en la agricultura es la disminución de precipitaciones. Por lo tanto, resulta de gran importancia hacer un uso eficiente del recurso hídrico para no mermar la competitividad del sector.



Preocupados por esta realidad, un grupo de investigadores de INIA La Platina, liderados por el especialista en riego y drenaje, Dr. Alejandro Antúnez, presentó un proyecto a una de las convocatorias de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que resultó ganador entre muchas propuestas a nivel nacional.



La iniciativa de Antúnez permitirá implementar -en el transcurso de dos años- soluciones innovadoras a un problema de sequía que perjudica las unidades productivas de los pequeños agricultores de la provincia de Melipilla.



Mediante el diseño e implementación de un innovador programa de riego se pretende lograr un uso más eficiente del recurso hídrico, especialmente en las comunas de Alhué, María Pinto, Melipilla y San Pedro, donde se ha evidenciado bajo rendimiento y calidad, y un aumento de los costos de producción de los cultivos, generando un impacto económico en las familias de la Agricultura Familiar Campesina (AFC).



Así lo explicó Alejandro Antúnez, quien hace años trabaja en mejorar los sistemas de riego en varias regiones del país, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías. “Es necesario que nuestros agricultores conozcan métodos que permitan hacer un uso eficiente del recurso hídrico y, en ese sentido, la falta de programas de apoyo adecuados provocan baja rentabilidad de la producción agrícola y ellos no lograr competir en igualdad de condiciones en los mercados”, señaló el investigador de INIA La Platina.



Otro de los puntos abordados por el especialista fue la nula incorporación de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) a los programas de riego que, podrían legar a ser un elemento a la hora de bajar los costos productivos y aportar al cuidado del medio ambiente, a través de sistemas sustentables. “Si los pequeños agricultores de la provincia de Melipilla cuentan con buenas capacidades técnicas y de gestión del riego, podrán obtener mejores productos orientados a la demanda actual y, por lo tanto, incorporarse a una dinámica de mercado competitica y que los ayude a mejorar su calidad de vida”, dijo Antúnez.



Las actividades de capacitaciones y unidades demostrativas comenzarán a ejecutarse el segundo semestre de 2019 y durante los dos años que dure el trabajo, contará con el apoyo del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial de la región Metropolitana (PIRDT), un instrumento de inversión de carácter regional que potencia el desarrollo social y económico.



En total, participarán 100 agricultores de toda la provincia de Melipilla. Además el proyecto tiene la particularidad que invitará a 120 alumnos de diferentes recintos educacionales de la zona que trabajan orientados al tema agrícola. “Uno de nuestros objetivos como institución es sembrar conocimiento en las futuras generaciones, porque sabemos que en sus manos está mejorar la competitividad del sector”.