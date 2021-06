Agricultura 13-06-2021

Innovación en Transferencia de Tecnologías de riego en las regiones de O’Higgins y del Maule





En un contexto de cambio climático y sequía, se requiere optimizar el uso de recursos hídricos intraprediales para contribuir a la sustentabilidad de los sistemas productivos agrícolas. Especial desafío cabe a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), donde las restricciones de recursos agudizan los problemas de sustentabilidad en sus dimensiones económica, social y ambiental.



Estos aspectos obstaculizan el desarrollo de la actividad agrícola y dificultan alcanzar mayores grados de eficiencia en el uso del recurso hídrico, generando impactos negativos. La baja eficiencia de uso del agua, impide incorporar más superficie al riego, además de ser ineficiente en el uso del recurso en zonas con problemas de restricción hídrica. Los problemas de diseño y mantención de equipos de riego impiden obtener un alto grado de eficiencia de estos equipos en la aplicación de agua, por lo que se genera una debilidad e ineficiencia del sistema. La ausencia de información técnica local en cuanto a la eficiencia de funcionamiento de los equipos, impide a instituciones de fomento y desarrollo tomar medidas correctivas o de fomento para que puedan focalizar de mejor manera sus inversiones.

Ante este diagnóstico la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) está impulsando el “Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña agricultura de las regiones de O’Higgins y del Maule”, ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través de sus Centros Regionales INIA Rayentué e INIA Raihuén, respectivamente, cuyos objetivos son ejecutar un programa de Innovación en Transferencia de Tecnologías de riego orientado a lograr un uso más eficiente del recurso hídrico por parte de los pequeños y medianos productores de ambas regiones, con el fin de mejorar la competitividad de sus unidades productivas.

En específico se busca generar, al interior de la AFC, capacidades técnicas y de gestión que le permita obtener la máxima productividad en el uso de los recursos hídricos disponibles, a través de la transferencia de tecnologías de riego eficiente y racional, a la vez de identificar y proponer oportunidades de mejora de eficiencia hídrica para los productores beneficiarios del territorio, mediante actividades de capacitación y difusión de diversos contenidos técnicos.

El programa de Innovación en Transferencia de Tecnologías de riego beneficia a 100 agricultores de las regiones de O’Higgins y del Maule, además de 120 alumnos de establecimientos de enseñanza agrícola de ambas regiones: Escuela Agrícola Don Gregorio, de Chimbarongo; Liceo Agrícola El Tambo, de San Vicente de TT; Liceo Técnico Profesional Simón Bolívar, de Curicó y Liceo Agrícola Sagrados Corazones, de Villa Alegre.

Una de las actividades que se han desarrollado a la fecha es la evaluación de sistemas de riego tecnificado a 100 productores, 50 en cada región, donde en cada predio se levantó información técnica que permite evaluar su funcionamiento y estado actual de los equipos. Esta etapa está concluida y se está realizando la sistematización de la información recogida, para desde allí definir un programa de capacitación que recoja las principales debilidades detectadas, en el uso eficiente de recursos hídricos intraprediales y manejo de sistemas de riego que serán luego abordadas en jornadas de capacitación con agricultores, alumnos y docentes.

Al respecto el representante de FIA en las regiones de O´Higgins y del Maule, Robert Giovanetti, plantea que “desde la mirada institucional de FIA, este programa será un gran aporte, ya que en estas dos regiones, estos últimos años ha existido una sostenida disminución de precipitaciones, lo que ha provocado que los diferentes productores tengan una baja disponibilidad de agua para riego, esta nueva realidad obliga a innovar en la implementación de soluciones tecnológicas que permitan hacer más eficiente el uso del agua, principalmente en AFC quienes muchas veces no tienen conocimientos de las nuevas tecnologías e infraestructuras que actúan como herramientas para hacer frente a este desafío. Cabe destacar que debido a la importancia de este programa por todos sus aspectos técnicos y metodológicos, esta iniciativa se está replicando también en las regiónes de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Ñuble.”.

En tanto, para la directora regional de INIA Rayentué, Sofía Felmer, la ejecución de este proyecto en muy importante dado que según dijo: “las limitaciones de agua nos obligan a ser más eficientes en su uso y esto depende en gran parte de cómo manejamos el riego, y para ello es necesario contar con un buen diseño del sistema, sin dejar de lado la operación y mantenimiento de los equipos de riego, como la calibración, la programación de riegos en tiempos y frecuencias, de acuerdo a las características del cultivo y del suelo, entre otros factores que serán todos analizados con los agricultores y agricultoras; estudiantes y docentes que están participando de este proyecto”.

Por su parte Rodrigo Avilés, Director Regional de INIA Quilamapu/Raihuen, enfatiza en el público objetivo a que se orienta la propuesta, “como INIA se busca contribuir a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas regionales y el proyecto permitirá establecer un programa de innovación y transferencia tecnológica, focalizado en acciones con agricultores, estudiantes y docentes de liceos agrícolas y extensionistas de ambas regiones, de forma que permita generar condiciones para un trabajo que se extienda más allá de la temporalidad de la iniciativa.”

El productor Juan Avendaño del sector El Porvenir de Talca, secretario del Comité de Agencia de Área de INDAP por San Clemente y delegado por los productores de berries en la misma zona, con 1,5 ha de riego tecnificado por goteo y fertirrigación en cultivos de mora híbrida desde el año 2020, manifestó que “un proyecto de este tipo me parece excelente porque uno ahí puede ver las falencias que pueden presentar las instalaciones o la manera en que se está utilizando el riego. Toda la asesoría o capacitación de un recurso tan vital como lo es el agua es de beneficio para todos, porque va a llegar un momento que todos los agricultores vamos a depender del riego tecnificado por la escasez de agua, y tenemos que estar preparados para ello”.

Otros agricultores del proyecto, son Pamela Pallamar y su esposo Miguel Soto, agricultores del sector El Naranjal de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O`Higgins. Consultado sobre la vista de un profesional INIA para evaluar su sistema de riego, comenta: “Me parece que ha sido muy bueno y en el momento justo, ya que también me he adjudicado una bomba, un filtro, cintas y layflat y todos los materiales para implementar el riego a goteo, a través de PRODESAL, pero no había tenido la capacitación para poder orientarme mejor en todo lo que corresponde al correcto uso y manejo del sistema de riego”.