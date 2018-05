Crónica 18-05-2018

Innovación médica desde el Maule para la región y el país

Nuevas terapias, tecnología de punta al servicio de la comunidad e investigaciones que impactan en la salud pública son algunas de las innovaciones que se desarrollan en la región.



Atraídos por una innovadora terapia kinésica, una delegación de la Corporación de Educación y Salud para Niños con Síndrome de Down (Edudown) de Santiago, que atiende a más de 500 menores, viajó hasta la Región del Maule. El objetivo del grupo era llegar hasta el Laboratorio de Control Motor Humano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca (UTALCA), para conocer cómo aprovechando la realidad virtual los investigadores de la Casa de Estudios desarrollaron una terapia que permite mejorar la postura corporal y el equilibrio.



“Nos hace mucho sentido la metodología”, comentó Evelyn Díaz, kinesióloga de Edudown, quien justificó el interés por este sistema a partir de dos factores claves: “Los resultados que han obtenido y, además, no requiere grandes costos, acorde con la realidad de los pacientes que mayormente atendemos que son de escasos recursos”, afirmó.

La herramienta desarrollada por la UTALCA utilizó una tecnología denominada Rehabilitación de Realidad Virtual Mejorada (llamada Verr, por sus siglas en inglés) que abrió un sinnúmero de oportunidades para las personas y, en especial, maulinos que tienen alguna discapacidad o problemas de movilidad, pero por un tema de costos o de distancia no pueden acceder a tratamientos especializados.



“Me ha ayudado a tener muy buen equilibrio, de hecho me evaluó hace unos días un kinesiólogo y me encontró muy bien”, comentó Elisa Reyes, de 62 años, una de las beneficiarias de esta terapia que después de algunas sesiones, cada una de 30 minutos, mejoró la calidad de vida de la mujer y de varios de sus compañeras del club de adultos mayores Nuevo Amanecer de Los Álamos.



El balance que hace la directora del Laboratorio de Control Motor Humano de la UTALCA, Valeska Gatica, es más que auspicioso. “Esta investigación llega a uno de sus puntos más altos, después de 10 años, en los que se ha transferido a adultos mayores creando una forma de hacer terapia que es de fácil aplicación”, sostuvo.

Actualmente gracias a un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Maule se espera replicar la iniciativa en otras organizaciones de personas mayores. En tanto, para apoyar a la comunidad a partir de este mes el Laboratorio abrió una sala especial, ubicada a un costado de la Clínica Kinésica al interior del Campus Talca.