Social 11-01-2020

Innovaciones en contexto de crisis: Desarrollan carro autosustentable para apoyar a comerciantes pymes de productos del mar en ferias libres



Integración de paneles solares, baja emisión de C02, alto nivel de higiene y almacenamiento, son algunas de las particularidades del desarrollo realizado por ambas entidades para contribuir a los emprendedores y pequeños y medianos empresarios de comercialización de pesca.

Más del 50% de la venta de productos del mar se realiza en las ferias libres de Chile. Por ello, Sonapesca -federación que reúne a más de 100 pequeñas, medianas y grandes empresas de la pesca industrial- y Tau Spa -compañía que desarrolla soluciones en materiales compuestos para la industria minera y naval- junto al Programa Estratégico Regional (PER) MásMar y Corfo idearon un proyecto, cuyo objetivo apunta a satisfacer las necesidades de los emprendedores y pymes que desempeñen esta actividad, a un costo reducido y accesible.

Se trata de un carro autosustentable que contiene paneles fotovoltaicos, a través de los cuales se genera energía limpia que suministra electricidad al equipo de frío, por lo tanto, no requiere utilizar generadores de combustibles fósiles y evita emisiones de CO2.

El carro autosustentable está diseñado para que trabajen cuatro personas en su interior; es capaz de almacenar hasta 400 kilos de pescado fresco a disposición de los consumidores; mantiene la cadena de frío en forma inniterrumpida y evita la contaminación cruzada de cualquier agente externo. Asimismo, posee su propio sistema de drenaje y limpieza e, incluso, brinda la posibilidad de obtener un permiso de circulación fácilmente si es requerido por su usuario.

El carro contiene un sistema de bombeo manual de agua fresca, capaz de consumir hasta diez litros de agua, como incentivo para reducir su consumo. Posee dos estanques bajo el piso -de 120 litros cada uno-, con distintos propósitos. El primero está ideado para el lavado de manos, utensilios y mesa de fileteo; mientras que el segundo, integra el sistema de drenaje, recibe el agua utilizada en la limpieza de los pescados y la dirige al estanque de acumulación en forma directa. Evitando así, posibles derrames y malos olores. Y dado que el agua utilizada está compuesta solo por elementos biológicos, puede ser eliminada fácilmente en cualquier punto permitido del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Además, contiene una vitrina cerrada con aislación térmica transparente que sirve para exponer la oferta de productos al público, la cual evita su contacto y por ende, la contaminación de los alimentos. Adicionalmente, cuenta con una avanzada tecnología que permite regular la temperatura hasta -5ºC.

“Como parte fundamental de los compromisos de Sonapesca, trabajamos fuertemente con la sustentabilidad del sector, con especial énfasis en la protección de los ecosistemas y fortaleciendo la economía circular de la pesca industrial. Por esta razón, comenzamos este desafío hace meses junto a Tau SpA, Corfo y Másmar, y hoy se enlaza con la importancia de brindar nuestro apoyo y bienestar a los comerciante que dependen de nuestro sector”, comentó Osciel Velásquez, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).

“Hoy en día, la creación de un buen producto ya no radica solo en la calidad de este. Que sea innovador, amigable con el medioambiente y fomente la economía circular, son factores que juegan un rol fundamental. Conforme a esta convicción, logramos crear junto a Sonapesca este proyecto, que trasformará la experiencia de los trabajadores en las ferias libres del país”, afirmó Max Schaeffer, gerente general de desarrollo comercial de Tau SpA.

Gracias a un trabajo en terreno y participativo, se recogieron las opiniones de los mismos comerciantes que realizan esta labor en las ferias, se logró un producto sustentable, que se adaptará a las necesidades de los comerciantes y clientes, y a las exigencias que las municipalidades solicitan para su instalación.