Agricultura 31-05-2020

Innovador proyecto INIA permite obtener frutillas a inicios de invierno y ahorrar un 76% de agua de riego

Producción en macro túneles implementado por INIA en Región del Maule, presenta variados beneficios, como obtención de fruta en temporada de alta demanda, significativa reducción de insumos, pesticidas, mano de obra, fertilizantes y riego. Además permite obtener frutos de alta calidad sanitaria y mínima carga química.



“Este es un sistema que presenta varias ventajas”, indica el investigador de INIA Quilamapu, Cristián Balbontín, al referirse al proyecto que lidera en la región del Maule y que se caracteriza por establecer un sistema productivo de frutillas en particulares invernaderos llamados macro túneles.



Entre las ventajas, el ingeniero agrónomo y especialista en fitotecnia de frutales destacó que, al ser un sistema protegido, permite adelantar la producción de frutas a junio y julio, lo que está directamente ligado a la obtención de mayores ingresos para los productores.



El especialista de INIA agregó que la producción de frutillas en macro túneles disminuye el uso de fertilizantes y agroquímicos, ya que las plantas no crecen en el suelo, sino en bolsas con distintos sustratos que están libres de enfermedades, malezas y plagas. De esta manera, los nutrientes se mantienen en contacto con las raíces y no se escurren como en los cultivos tradicionales.



Balbontín especificó que los ensayos se han estado haciendo en mangas plásticas destinadas al riego, cortadas a un metro de largo, espacio donde se genera una interacción entre las plantas. Añadió que si alguna planta es afectada por alguna enfermedad, “podemos sacarla y reemplazarla por otra sana, lo que genera una protección de todo el sistema”.



Considerable ahorro de agua

El investigador de INIA Quilamapu destacó que con la disminución permanente de lluvias, es fundamental hacer un correcto uso del agua para riego. Sostuvo que el sistema productivo en macro túneles posibilita un uso muy eficiente del agua, ya que ésta no se pierde por escurrimiento, como ocurre en cultivos tradicionales. “No hay pérdida por percolación ni por evaporación, además que al estar en un ambiente protegido, la planta transpira menos”. Ejemplificó que en el periodo de un año, el sistema tradicional en suelo necesita de 416 litros de agua para producir un kilogramo de frutillas, mientras que en el sistema de macro túnel la demanda llega a 100 litros, lo que considera un ahorro de 76%. “Eso es un impacto enorme”, enfatizó Balbontín.



Otro de los aspectos que destaca es el relativo a la cosecha, ya que al estar las bolsas establecidas sobre mesones a lo largo del macro túnel, el cosechero no requiere agacharse lo que representa una gran ventaja y mejora las condiciones de trabajo.



El experto enfatizó que los macro túneles se orientan a la producción fuera de temporada, es decir, en invierno cuando no hay oferta de frutillas y por lo tanto, el fruto adquiere un precio mayor.

Cristián Balbontín destacó que los resultados alcanzados se enmarcan en el desarrollo del proyecto “Mejoramiento del cultivo de frutillas en zonas rezagadas de la provincia de Cauquenes en la Región del Maule” iniciativa financiada por el gobierno regional del Maule y que ejecuta INIA.



El investigador y coordinador del proyecto explicó que también se está buscando determinar diversos factores como las variedades de frutilla que mejor se adaptan al sistema en términos de mejores rendimientos, la mejor opción de riego, la fertilización adecuada, el sustrato más apropiado, los costos asociados, y los ingresos posibles.



La ejecución del proyecto permitió construir un módulo experimental en INIA Cauquenes, y ocho unidades demostrativas en predios de productores vinculados a la Asociación Gremial Frutimar.