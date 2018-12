Crónica 26-12-2018

Innovador sistema reduciría en al menos un 5% robos de vehículos

Observatorio digital permitirá conocer los horarios y lugares más frecuentados de robos de vehículos



A través de avanzadas técnicas de Data Science, este proyecto busca desarrollar un Observatorio digital capaz de caracterizar el modus operandi de los delincuentes y su evolución, a partir de las denuncias y fuentes de información en línea.



En Chile el parque automotriz ha crecido de forma exponencial y con ellos también los “portonazos”, los cuales son cometidos en los ingresos de domicilios particulares. Sólo durante 2017, cerca de 10 mil automóviles asegurados fueron sustraídos en Chile, lo que significó una pérdida de US$ 86 millones para las empresas aseguradoras, y un total de 15 mil millones de pesos de pérdida de vehículos no recuperados.



Tras años de investigación, el equipo de trabajo liderado por Richard Weber, del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, en forma conjunta con la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica, desarrolló un “Observatorio digital”, el cual busca reducir este delito en un 5%, ahorrando a las aseguradoras entre 4,5 y 5 millones de dólares anuales.



El “Observatorio de Robo de Vehículos” pretende comprender el actuar delictivo mediante la recopilación de datos de diversas fuentes de información, tales como el registro de siniestros y denuncias. A éstas se suman el análisis de redes sociales, en particular Twitter, y noticias de medios digitales. “A través de estos datos, se busca encontrar un patrón en el actuar de los delincuentes para entender mejor el fenómeno”, señala Richard Weber.



Asimismo, mediante técnicas de data mining, el Observatorio dispondrá de reportes y un mapa interactivo que permitirá dar a conocer los horarios y lugares con mayor frecuencia de robos de vehículos a lo largo de todo el país.



A nivel de usuario, el “Observatorio” será utilizado por la AACH, asociación que cuenta con 11 importantes compañías aseguradoras del país. Mientras que a nivel de beneficiarios, el proyecto no sólo busca brindar información a los asegurados, sino que también, servirá a Carabineros para aplicar un plan de prevención más eficaz y eficiente, contribuyendo a la disminución en la percepción de inseguridad de la sociedad.



El Observatorio comenzará a operar como prototipo a partir de marzo de 2019.