Opinión 14-08-2019

Innovar para un mundo más sustentable

La innovación es uno de los conceptos más recurrentes en los distintos ámbitos de la actividad empresarial dentro y fuera del país. Su importancia es creciente y la conciencia global de esta premisa enfrenta a las compañías con la necesidad de innovar para no perder competitividad y evitar desmarcarse del ecosistema que define este proceso.



Para la industria forestal no es la excepción. Por esto es que en los últimos años los esfuerzos en esta área se han multiplicado. Tanto así que en ARAUCO, la innovación forma parte de la visión a largo plazo e invertimos anualmente más de US$20 millones. Esto, porque nos permite potenciar nuestra propuesta de valor para mercados actuales y futuros, agregando valor a nuestro quehacer y el de la industria.



A pocas semanas de que comience una nueva versión de la Semana de la Madera, encuentro que visibiliza este recurso natural renovable, se vuelve aún más evidente la importancia de contar con una propuesta diferenciadora en el uso de la madera como un factor clave en el desarrollo sustentable de nuestra economía.



Esta apuesta dice relación con generar una cultura de innovación en torno a este material, la que que considera desde el cuidado de los bosques, hasta el consumo responsable de los productos realizados. Junto con esto, es importante destacar que es sustentable y reciclable. Posee alta resistencia, capacidad de aislación, amortigua vibraciones sonoras y es muy flexible en movimientos sísmicos. Una de sus principales cualidades es que ayuda a reducir el CO2 de la atmósfera, entre otras características.



Hoy, la economía chilena necesita procesos sofisticados sobre las plataformas de recursos naturales, lo que también aplica a la industria de la construcción en madera, donde necesitamos más empresas especializadas en soluciones constructivas. A pesar de los avances en esta materia, no se puede continuar en esta línea si es que la innovación no pasa de ser un discurso compartido, a resultados concretos en investigación, innovación y emprendimiento, y esto es tarea de todos.



Si bien somos parte de una industria forestal reconocida en el mundo y nuestros productos están en cientos de países, el gran desafío esta en avanzar para ser reconocidos mundialmente en arquitectura, ingeniería, diseño e innovación en madera. Desde Chile debemos construir estos nuevos negocios para un mundo más sostenible.



(Francisco Lozano Comparini

Gerente de Innovación de Arauco)