Social 23-05-2017

Inquietud por kiosco con historia en Yerbas Buenas

La empresa Aulén, que tiene a cargo el hermoseamiento de la Plaza de Armas de Yerbas Buenas, tiene contemplado sacar el antiguo kiosco que se encuentra ubicado frente a este paseo público, al lado izquierdo de la cancha de Rayuela del Club Cortalienzas.



Esta situación ha generado diversas reacciones. Por ejemplo, Janina Carrasco, funcionaria del museo histórico, indicó que si bien es cierto el concejo de monumentos nacionales le dio la aprobación a este proyecto de mejoramiento y su entorno, “nosotros tenemos la certeza de que en el proyecto no se especificaba así con todas sus letras que se iba a demoler este espacio, lo que no se puede hacer, porque está ubicado en el centro de la zona típica de nuestro pueblo, y es un lugar que tiene mucha historia. De hecho, los propios vecinos han reunido firmas para salvar este kiosco tan característico de la plaza”.



Agregó que desde el Museo se envió un documento con las firmas de los vecinos para que el kiosco permanezca en su lugar, por lo que se espera que las autoridades de la comuna decidan pronto que el ítem de este proyecto no se lleve a cabo. “Nuestra idea es que la zona típica continúe sin modificaciones”, subrayó Carrasco.