Social 13-05-2018

Inscritos en proceso de regularización de migrantes superan los 100 mil

El subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, confirmó que 102.133 extranjeros se han inscrito a nivel nacional en el proceso de regularización que impulsa el Gobierno. De ese total, 45.025, son mujeres y 57.108, hombres, detalló la autoridad. Por países, las cinco nacionalidades que registran mayor número de inscripciones son: Haití (35.602); Venezuela (19.065); Perú (15.199); Colombia (11.005) y Bolivia (8.141).

“Para el gobierno del Presidente Sebastián Piñera hoy es un día muy importante, porque podemos comunicar al país que la cifra de inscritos en el proceso de regularización, más de 102 mil, en tres semanas, es un gran resultado que demuestra el interés de miles de personas por vivir en nuestro país de manera regular y que no lo podían hacer por ineficiencias del sistema público. Esperamos llegar a los 250 mil inscritos en un plazo total de 90 días”, señaló Rodrigo Ubilla.

El subsecretario del Interior recordó que el proceso de regularización tiene dos etapas: la actual, de registro, que se inició el 23 de abril pasado en que se invita a la población extranjera a inscribirse, bastando para ello llevar sus documentos de identificación y la fase de procesamiento, que comienza el 23 de julio y dura un año.

Para aquellos extranjeros que hayan ingresado por pasos no habilitados al país, la etapa de registro se extiende por 30 días, es decir hasta el próximo 23 de mayo. “Quedan pocos días para iniciar los trámites de regularización, por eso hago un llamado a que se acerquen a los lugares habilitados y comiencen el proceso, porque aquí no hay “perdonazos”. Se regulariza el que inicia el proceso y cumple las exigencias, es decir el que no tiene temas pendientes con la justicia”, indicó.

Para todos los demás casos, la fase de registro se extiende por 90 días, hasta el 22 de julio.