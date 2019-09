Nacional 11-09-2019

Instalarán ocho radares para detectar tornados entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos

El tornado que pasó por Los Ángeles y las trombas marinas que afectaron a Concepción y Talcahuano, en la Región del Biobío, en mayo pasado, dieron cuenta de que Chile no está preparado para enfrentar estos fenómenos climáticos, al ser eventos que no suelen ocurrir seguido en nuestro país.

En ese contexto, el plan anunciado en ese entonces por el Presidente Sebastián Piñera, que prometió un "pronto" despliegue de una red de radares meteorológicos para poder detectarlos, ya tiene sus primeras proyecciones.

Según El Mercurio, la Dirección Meteorológica de Chile adelantó que se instalarán seis radares de Banda C, de medio alcance (hasta 120 kilómetros), entre las regiones de Valparaíso y de Los Lagos, y otros dos de Banda X, de corto alcance (hasta 60 kilómetros), para cubrir las zonas bajas de la cuenca de Santiago y la costa de Valparaíso.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil detallaron que cada artefacto tiene un antena parabólica de 2,4 metros de diámetro que gira sobre su eje, a una altura de 20 metros, lo cual permitirá el monitoreo de las condiciones meteorológicas extremas, además del seguimiento de tornados, huracanes, tifones y ciclones.