Crónica 04-08-2018

Instalarán prototipos para disminuir contaminación de empresas

El proyecto es parte de las acciones que realiza la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Región del Maule junto a la Universidad de Talca, entidades que están en búsqueda de nuevas opciones que disminuyan los niveles de contaminación existentes en la zona.



Ocho diferentes prototipos tecnológicos para la disminución de emisiones contaminantes de material particulado serán instalados en pequeñas y medianas empresas de la Región del Maule. El Centro de Sistemas de Ingeniería Kipus de la Universidad de Talca (UTALCA) pondrá en marcha las instalaciones.



La iniciativa va en línea con los dos Planes de Descontaminación Ambiental (PDA) existentes en la zona, que corresponden a las comunas de Talca y Maule y por otro lado el propuesto para el Valle Central de la Provincia de Curicó. Esta forma parte de las acciones que desarrolla la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en convenio con el Gobierno Regional del Maule y es ejecutada por la UTALCA



“Lo que se quiere es probar tecnologías nuevas en empresas de distintos sectores productivos regionales para disminuir las emisiones asociadas a la combustión de leña o similares y probarlas en condiciones reales”, señaló el director alterno de Kipus y académico de la UTALCA, Felipe Varas.



El secretario regional de la Agencia, Osvaldo Alcázar, indicó que esperan que este plan piloto se puede expandir en los próximos años a más empresas interesadas. “Si las mediciones que se realizan en las empresas son menores con estas tecnologías y se observa que aportan a la descontaminación, es probable que se diseñen planes para que más industrias pequeñas y medianas puedan incorporar estos prototipos y, de esta forma, sea un aporte para que en los años venideros tengamos menos días de alerta ambiental en los sectores de la región donde existen los planes de descontaminación”, explicó el profesional.



Prototipos

El proyecto se denomina “Servicio de consultoría para el desarrollo de prototipos y productos de tecnologías limpias” y considera la instalación y monitoreo de diversas tecnologías entre las que se cuentan precipitadores electroestáticos, catalizadores y la incorporación de combustión alternativa a la leña, entre otros.



En el caso de los precipitadores electroestáticos se instalarán dos, uno a escala semiindustrial y otro de pequeña envergadura. Los que se incorporan en el cañón de los combustores y que funcionan a través de un sistema electroestático que hace que las partículas contaminantes se adhieran al tubo y no salgan hacia el exterior.



Los catalizadores, en tanto, funcionan de manera similar a los sistemas de los vehículos, permitiendo que aquellos gases que no son quemados en un 100% al interior de un combustor, finalicen ese proceso de quemado en un espacio espacial que se adiciona a la estufa, con ello se disminuye la salida de gases desde estufas y quemadores.



Otras tecnologías que se probarán son de combustión alternativa o que utilicen energía renovable no convencional, entre los que se encuentra una caldera multicombustible para la agroindustria y, a pequeña escala, la transformación de un quemador de leña para uso de pellets.

También se incorporarán paneles solares térmicos que generen agua caliente y extractores de humo que sirven para una caldera a leña y que contribuye a mejorar la combustión inicial que es cuando se genera una mayor cantidad de gases, acelerando el proceso de encendido.



“La idea es impactar a empresas pequeñas y medianas como panaderías, hoteles, gimnasios y además a las comunidades que se encuentran en su entorno”, explicó el académico de la UTALCA, quien explicó que posterior a la instalación evaluarán la disminución de emisiones en cada uno de estas instalaciones pilotos para ver el funcionamiento en terreno de cada uno de los sistemas.



FOTO: Uno de los sistemas que se instalará es un extractor de humos que permite acelerar el proceso de encendido de calderas y combustores para que emiten menos cantidad de gases al medio ambiente.