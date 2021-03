Política 23-03-2021

Instan a ampliar la cobertura Ges para reconstrucciones mamarias por cáncer



La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la resolución 1466, por intermedio de la cual se solicita al Presidente de la República y al ministro de Salud incluir dentro de la cobertura GES para la reconstrucción mamaria por cáncer, la cirugía del segundo seno que no fue sometido a operación.

En sus considerandos, el texto precisa que es fundamental que, además de la operación de reconstrucción, el sistema de salud tenga una cobertura especial respecto del segundo seno, con la finalidad de que ambos tengan la misma forma y tamaño, de modo de evitar los problemas psicológicos y emocionales de la paciente.

Entre algunos de los aspectos de la resolución, se solicita:

-Disponer los actos administrativos que permitan disminuir de los 50 a los 40 años la edad de las mujeres, afiliadas a Fonasa, que pueden realizarse gratuitamente mamografías preventivas, a la luz de lo importante que es la detección temprana del cáncer de mamas en la evolución del paciente.

-Aumentar la cantidad de cirugías de reconstrucción mamaria, fijando un plazo máximo para su realización tras una mastectomía. Asimismo, mientras este plazo continúe siendo superior a la vida útil de las prótesis, evaluar cambiar los proveedores para que las prótesis duren más tiempo.

-Incluir dentro de la cobertura GES para la reconstrucción mamaria por cáncer, la cirugía del segundo seno que no fue sometido a operación, para que ambos tengan el mismo tamaño y aspecto, con el objeto de evitar el sufrimiento y los graves efectos psicológicos que se derivan de no contar con ambos senos de igual tamaño y aspecto.