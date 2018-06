Editorial 15-06-2018

Institucionalidad Turística

En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto que modifica la ley del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, esto luego que los integrantes de la Comisión de Economía aprobaran la idea de legislar en su última sesión.



Los legisladores junto con la Subsecretaría de Turismo, revisaron en términos generales la iniciativa en segundo trámite, coincidiendo en la necesidad de hacerle mejoras en el debate en particular.



En la ocasión se planteó que para regiones este proyecto es una necesidad porque si se tiene un turismo vigoroso, se impulsa el desarrollo productivo. El turismo es un eje fundamental porque impulsa empleo, infraestructura, desarrollo cultural y patrimonial.



Existe coincidencia en que es urgente adecuar la institucionalidad del turismo a los nuevos tiempos, pensando en Sernatur y la Subsecretaría. Actualmente no existe unidad de criterios de los organismos que se vinculan a esta actividad, lo que termina por paralizarla.



El turismo ha crecido mucho en los últimos años, no obstante, no hay una institucionalidad que actúe acorde a los desafíos de esta importante actividad económica. Además en regiones esto se acentúa mucho más porque se requieren más herramientas para gestionar estas mini empresas.



Es indudable que para las regiones es fundamental que sea clara la institucionalidad turística, lo que permitirá potenciar adecuadamente esta importante actividad económica.