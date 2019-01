Nacional 19-01-2019

Instituto de Salud Pública advierte sobre los riesgos de consumir esteroides anabólicos que se ofrecen en internet

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó sobre los riesgos del consumo de esteroides anabólicos que no cuentan con advertencias de eficacia y tampoco con registro sanitario del ISP, por lo cual no estaría garantizada su calidad ni su seguridad. En ese sentido, el ISP afirmó que “resulta altamente riesgoso para la salud” utilizar productos que se ofrecen en internet, tales como Decaland, Gp Stan, Winstrol, Stanogen, Stanoprime y Winobolic. De hecho, el organismo añadió que este tipo de sustancias requieren prescripción y supervisión médica, debido a los graves efectos adversos que su uso prolongado puede causar. Consecuencias como alteraciones hormonales y daño renal son algunso de los daños más severos que estas sustancias pueden causar, explicó el organismo. En hombres, por ejemplo, se ha observado impotencia, infertilidad y atrofia testicular. Mientras que en mujeres los esteroides anabólicos pueden provocar masculinización, cambios del ciclo menstrual, crecimiento de vello facial y cambios de voz. En tanto, adolescentes que consumen estos productos pueden sufrir efectos en la paralización de su crecimiento, e incluso a trastornos en estado de ánimo, depresión y psicosis. Producto de ello, el ISP llamó a la población a sólo utilizar medicamentos con registro sanitario y no adquirirlos a través del comercio informal, ya que este tipo de productos farma