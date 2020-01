Deporte 23-01-2020

Instituto Linares con destacada participación en III Campeonato Cup Vóleibol Damas, Salamanca 2020

En el reciente Campeonato Cup Vóleibol Damas que se disputó en Salamanca, participaron 250 jugadoras en total, en diferentes categorías: Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con un total de 14 Clubes de todo el país.





Instituto Linares es la primera vez que participa en este Torneo y lo hizo en categoría Sub 12 y Sub 14. En categoría sub 12 obtuvo el 2do Lugar, y en categoría sub 14 ocupó la sexta posición.



Fueron destacadas dos jugadoras como mejor deportistas y proyección: Sofía Hernández y Antonella Ruiz, ambas de la categoría Sub 12.