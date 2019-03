Nacional 16-03-2019

Instituto noruego descarta concentraciones riesgosas de compuestos en el aire de Quintero

Tras realizar un exhaustivo análisis, el Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU) –el más prestigioso centro de calidad de aire a nivel mundial– descartó que las concentraciones de los compuestos presentes en el ambiente en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Quinta Región, sean riesgosas para la salud de la población. "Podemos decir, según señalan los resultados del NILU, que no existen concentraciones que representen riesgos para la salud de compuestos que habían generado aprensiones en la población, tales como como metilcloroformo, nitrobenceno, iso-butano, tolueno y sulfuro de hidrógeno", informó el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco. La autoridad detalló que la presencia de esos gases en el aire de Concón, Quintero y Puchuncaví no es más alta que la que hoy existe en ciudades europeas.

Esa cartera suscribió un convenio con ese instituto –que es referente de la Unión Europea–, para que analizaran muestras en esa zona, que el año pasado fue afectada por episodios de contaminación. Así, en los meses de noviembre, enero y febrero, científicos noruegos viajaron a Chile, donde tomaron muestras en 17 lugares del área de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, y otras 11 en Concón, incluyendo zonas donde se ubican colegios y áreas residenciales. Para eso, utilizaron "la más alta tecnología disponible en el mundo", afirman desde el ministerio.

El estudio también identificó una relación entre los olores que se han percibido en algunos sectores con un aumento en la concentración de ciertos compuestos, como el propano, butano, pentano, y hexano, asociados principalmente con emisiones de gas. No obstante, durante el proceso de medición, esos gases no alcanzaron la concentración requerida para producir síntomas como dolor de cabeza o nauseas.

En el ministerio señalan que de los resultados se desprende que las acciones que tomó el Gobierno para enfrentar los casos que afectaron a esas comunidades fueron eficaces para resguardar la salud de la población. Además de este estudio, los expertos del NILU trabajarán directamente con el ministerio en la instalación de un laboratorio en la Quinta Región, con estándar internacional, para monitorear la situación ambiental tanto en esa zona como del resto del país. Su construcción comenzará a fines de 2019 y su instalación implicará una inversión de US$500.000.