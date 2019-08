Política 23-08-2019

Insulza reitera en UTalca su disposición a ser candidato presidencial pese a reconocer que no es un “líder carismático”

-En el marco de una charla realizada en el campus Santiago de la Universidad, el senador socialista declaró estar disponible para ser el abanderado de la centro izquierda. Sin embargo, reconoce que para alcanzar la meta se requiere de “un acuerdo mucho mayor”.

El senador socialista José Miguel Insulza reiteró su disposición a ser candidato presidencial de la centroizquierda en medio de la polémica que enfrenta el Partido Socialista con el gobierno. En el marco de la charla: “La democracia chilena y sus desafíos”, organizada por la Escuela de Administración Pública del campus Santiago de la Universidad de Talca, el vicepresidente del PS comentó ante una pregunta formulada desde la audiencia respecto de una eventual candidatura: “Yo estoy disponible, sí, claro, me gusta la política”. Pero, acto seguido, reconoció que se necesita de un acuerdo mucho mayor. Asimismo, el parlamentario recordó que en otras dos ocasiones se planteó la misma posibilidad. “La primera vez, fue cuando recorrí el continente con el Presidente un compromiso y lo cumplí: asumir como secretario general de la OEA. La segunda vez yo postulé, pero mi partido (el PS) decidió no hacer elecciones primarias sino que apoyar directamente a un candidato, es decir, no fue por falta de ganas”, sostuvo. Sin embargo, el ex ministro admitió que cuando sale a la calle la gente si bien “lo trata re bien” no hay gritos ni palmoteos. “Nunca he tratado de ser un líder carismático, yo creo en los partidos”, justificó el ‘Panzer’. Un tema que no es menor, aseguró Insulza, por cuanto se viene saliendo de un periodo marcado por figuras carismáticas: “La ex Presidenta es un fenómeno carismático como no ha habido otro en Chile. Y fue tanto que el único consenso que hubo es que volviera Bachelet”. El otrora canciller mostró cierto consuelo al respecto recordando que “cuando ganamos con el NO, no sabíamos al tiro quién iba a ir como Presidente, no se imaginan los candidatos que surgieron hasta que alguien dijo Aylwin tendrá que ser”.