Social 08-07-2022

Integra aconseja: ¿Cómo alimentar saludablemente a niñas/os en vacaciones de invierno?



Una alimentación adecuada es esencial para que ellas y ellos mantengan sus defensas fuertes y no se enfermen. Durante el receso invernal, la entretención no debe ser sinónimo de romper rutinas y dietas nutricionales. ¡Comer sano nos hace fuertes!





Junto con las vacaciones de invierno, aumentan las enfermedades respiratorias, y para enfrentarlas es fundamental mantener una alimentación saludable de niñas y niños, que es la base para lograr buenas defensas. Sin embargo, la tarea no es fácil, debido a que por lo general, este periodo se asocia con romper las rutinas y dietas alimenticias.





María José Stecher, nutricionista del Departamento de Nutrición y Salud de Fundación Integra, menciona que para tener un tiempo de descanso en familia, donde las niñas/os no resulten afectados en su nutrición, los adultos podemos tomar en cuenta algunos consejos para poner en práctica.





De acuerdo con la profesional, el color de las verduras y frutas representa las distintas vitaminas y minerales que contienen, por ello se deberían incluir al menos tres colores de frutas y verduras al día, así lograrán una mejor inmunidad para enfrentar las enfermedades respiratorias de esta época. “Las verduras pueden ir en ensaladas, guisos, sopas, crema o budines, mientras las frutas son excelentes para una colación de media mañana. Por otra parte, las frutas cítricas como la naranja, mandarina y el kiwi son ricas en vitamina C, y consumirlas frecuentemente permite tanto a adultos y a niñas/os tener resfriados más cortos y menos graves”, explica.



Y agrega: “Niñas y niños deben beber 5 ó 6 vasos de agua al día, para mantener su cuerpo hidratado y saludable. En caso de que estén resfriados o con tos, esto les ayudará a eliminar las secreciones y controlar los síntomas que causan malestar. Ojalá cuenten con una botella que puedan ir llenando con agua varias veces al día”.



La nutricionista recalca que para combatir el frío los niños y niñas necesitan consumir platos que contengan líquidos calientes preparados en base a caldos o guisos y que además tengan un aporte importante de energía como, por ejemplo, las legumbres. “Hay muchas formas de preparar y disfrutar las legumbres. Mezcladas con cereales como arroz o fideos tienen un excelente aporte de proteínas que hacen que el cuerpo tenga mejores defensas para el invierno. La idea es consumirlas dos o tres veces por semana”.



La profesional de Fundación Integra, a continuación entrega diversos consejos para el cuidado de la alimentación de niñas y niños durante este receso invernal.