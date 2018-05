Nacional 17-05-2018

Integrantes de Saiko y Lucybell sufren el robo de sus guitarras en centro comercial capitalino

Las guitarras de los músicos Carlos Azócar y Nicolás Azócar fueron robadas este martes en un centro comercial de Santiago. Ambas están avaluadas en dos millones de pesos. Azócar, integrante de Saiko hace tres años, estacionó su auto Chevrolet Sail en el Mall Plaza Egaña de La Reina a las once de la mañana para una reunión de negocios. Según relata Las Últimas Noticias, el músico se subió una hora más tarde al automóvil e hizo abandono del lugar. Luego, decidió revisar la maletera, momento en el que se dio cuenta que no se encontraba su guitarra electroacústica Epiphone 200 CE y la de Nicolás Quiroga, de Lucybell, una Taylor GS Mini-e Koa. Ambos, además, forman parte de la banda de la artista chilena Gabigar, ganadora de la competencia internacional en Viña 2018. Azócar sostuvo que dejó una constancia en Carabineros y que "la gente del mall quedó de llamarme el jueves luego de revisar las cámaras y me contacté con el Sernac". Quiroga, por su parte, señaló en su cuenta de Instagram que "cualquier dato o información que pudiera aparecer se las agradezco".