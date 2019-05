Nacional 11-05-2019

Intendencia valoró interrupción de escandaloso narcovelorio en San Bernardo

l plan "Funerales de alto riesgo", que se generó en respuesta a los casos de balaceras y fuegos artificiales en velorios de narcotraficantes, culminará su diseño y estará listo la próxima semana.

No obstante, la madrugada de este viernes dio su primer paso, luego que se desplegara un operativo policial del GOPE y Fuerzas Especiales de Carabineros durante el velatorio en San Bernardo de un conocido delincuente que falleció en un accidente de tránsito.

La iniciativa surgió de una mesa de trabajo del Gobierno y la Fiscalía Sur con Carabineros, PDI, autopistas, hospitales y funerarias para coordinar e intervenir en ritos que involucren armas y personas con antecedentes.

"Esto generó un protocolo liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito con denuncias de varios alcaldes, como la alcaldesa de Peñalolén (Carolina Leitao), el alcalde de La Granja (Felipe Delpín) y otros, que habían denunciado estos temas", explicó la intendenta Karla Rubilar.

"Se está generando un protocolo que lo pudimos ver en acción el día de ayer y lo cierto es que se pudo despejar rápidamente el fenómeno que estaba ocurriendo con la llegada de Fuerzas Especiales de Carabineros", indicó.

"Obviamente esperamos poder ir de a poco impidiendo que ocurran estos eventos, que generan harto miedo en la población", agregó Rubilar.

No hubo detenidos

Sin embargo, el diputado (PS) Leonardo Soto criticó que anoche, a pesar de la llegada de Carabineros, "no hubo ningún detenido, ni siquiera se le hizo a nadie un control de identidad, lo que deja entrever que la brecha de solución de estos problemas aún es gigantesca".

"Este operativo, que yo celebro, solamente es el primer paso de un conjunto de iniciativas que debieran ir avanzando de manera más profunda", agregó Soto.