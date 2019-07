Nacional 16-07-2019

Intendente de Los Lagos y respuesta de Essal a la emergencia: "No ha estado a la altura de las circunstancias"

El intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, realizó una dura evaluación de la respuesta que tuvo Essal durante los días post contaminación del agua potable en su planta. "Yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, es increíble que un accidente de esta naturaleza nos deje sin agua ya por cuatro días", sostuvo en entrevista con 24 Horas.

La autoridad regional fue tajante al señalar: "Tengo la impresión de que esto se vio con bastante liviandad, la información se fue entregando de forma parcial, creíamos que se resolvía toda esta situación en 24 horas, sin embargo, no fue así". Para Jürgensen, hay dos puntos clave que surgieron tras la emergencia sanitaria, según él no existen protocolos de emergencia adecuados de parte de la empresa y están mal ubicados los estanques de petróleo en la planta. "No hay un plan de seguridad adecuado, porque si se está trabajando con este tipo de filtro y dependemos de este filtro para abastecer de agua a Osorno, tenemos que tener un repuesto suficiente (…) al menos para un recambio, para tener la seguridad de que frente a un accidente de esta naturaleza podemos actuar y responder con mayor celeridad", explicó. Y añadió: "Yo no puedo entender que exista un estanque de petróleo para un generador eléctrico en un lugar cercano y aguas abajo, (…) está al lado está la toma de agua potable para la ciudad. Es lógico que cualquier rebalse que ahí ocurra tiene que caer inmediatamente en la toma, y eso ocurrió. No puedo entender que alguien que piense en seguridad no haya pensado que el petróleo debe estar al menos aguas abajo de la toma, un par de metros aunque sea, pero aquí directamente estaba encima". "Un antes y un después" Tras la emergencia, y a la espera que los tiempos de reposición se concreten a partir de este martes por la noche y a lo largo del miércoles, el intendente recalcó que "realmente hay un antes y un después". "A mí me parece que los protocolos de seguridad tienen que ser cambiados absolutamente, revisados y en ese sentido pondremos la mirada como autoridad regional porque no podemos tener el riesgo sanitario frente una situación como la que estamos viviendo en Osorno", dijo Jürgensen. Y añadió que espera que tras esto "se haga una fiscalización muy profunda respecto a esta situación (…) Un día sin agua es grave, seis días sin agua es tremendamente grave". Sobre si habrá sanciones a Essal por las responsabilidades y compensaciones a los vecinos por la contaminación, el intendente recalcó que esto se verá despues de que se supere la emergencia, "hay muchas cosas que quedaron ahí que naturalmente van a tener que resolverse a partir de la solución".