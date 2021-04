Nacional 03-04-2021

Intendente de Valparaíso pide no salir de casa este fin de semana y alerta por capacidad UCI regional: "Esto es muy serio"



"Nuestra solicitud, recomendación y exigencia, es que las personas se queden en sus hogares", dijo esta mañana el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, en medio de los anuncios del plan de fiscalización en la región, en un fin de semana que calificó como "crítico", debido al feriado por Semana Santa y los posibles desplazamientos y reuniones que se realicen.



"Tenemos casi mil casos positivos hoy y tenemos 6 camas críticas disponibles para toda la Región de Valparaíso, eso es tremendamente peligroso. Quien no entienda la peligrosidad de esto, es cosa que le digamos cuántas personas han fallecido en la última semana, que son más de 60", indicó. Agregó que "la advertencia a la población es que esto es muy serio, corremos el riesgo de que personas que requieran una cama UCI (no la tengan), es probable que no estén las condiciones para todos los que requieran". Respecto a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, el intendente planteó que "como promedio diario semanal estamos haciendo más de 30 mil testeos", y la Búsqueda Activa de Casos "es muchísimo más", tareas que "superan cinco a seis veces de lo que teníamos el año pasado". No obstante, dijo que existe una "movilidad tremenda en la población", especialmente en la comuna de Valparaíso, que calificó como la más compleja de la región y la segunda más compleja de Chile. El aviso se realizó desde Caleta Portales, lugar hasta donde llegó una gran cantidad de personas para comprar productos del mar. En ese sentido, Martínez planteó que la Gobernación Marítima ha hecho un buen trabajo, "ordenando la fila, pero la información que me entrega el gobernador marítimo es muy simple: no hay pescados, y mucha gente se va a ir las manos vacías. Entonces la recomendación a los que pretenden venir, es que lo piensen dos veces, porque es probable que corran un riesgo muy grande".