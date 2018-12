Crónica 15-12-2018

Intendente del Maule: “sí, estaba informado de simulacro en BancoEstado de Linares”

Las repercusiones de la querella presentada contra los responsables del simulacro efectuado el 29 de noviembre de este año, en BancoEstado Linares, también tuvo un ámbito en lo político.

En esta comuna, donde este viernes se conmemoró el Día de la Provincia de Linares, fue consultado el Intendente del Maule, Pablo Milad, como representante del Gobierno en la región. Y señaló que “Sí, estábamos al tanto, un operativo de simulacro que hay que hacerlo, en lo que se refiere a la prevención de delitos de mayor magnitud… yo creo que cuando se realizan este tipo de simulacros, no se deben avisar, si no, no son simulacros, porque nadie avisa cuando se produce una situación real de asalto o alguna acción de riesgo para la comunidad”.

Consultado sobre si el abogado (Hugo Veloso), habría presentado la querella si se trataba de una situación real, sentenció: “no, yo creo que no…”.

Una materia que continuará, probablemente, generando reacciones, por cuanto se trata de un tema que dice relación a seguridad preventiva que, en conjunto con las policías, trabajan el Ministerio del Interior y los representantes de Gobierno en cada región.