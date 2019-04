Crónica 03-04-2019

Intendente destaca a equipos de salud por ir cumpliendo meta de Reducir Lista de Espera Quirúrgica

Más de 4 mil egresos hospitalarios se registraron como parte del compromiso presidencial de reducir la lista de espera con antigüedad del año 2016 hacia atrás.





Hasta el Hospital Regional de Talca llegaron autoridades regionales y de salud para informar acerca del cumplimiento por parte de los hospitales maulinos del compromiso presidencial de terminar con la lista de espera quirúrgica del año 2016 hacia atrás.



La información fue entregada por el Intendente Regional, Pablo Milad; SEREMI de Salud, Marlenne Durán; Director Servicio de Salud Maule (SSM), Max Aguilar y el Director del Hospital Regional de Talca, Alfredo Donoso, quienes destacaron el trabajo conjunto de la red asistencial como la principal fortaleza para cumplir con la meta presidencial.



“Hemos cumplido un mandato del Presidente Piñera que era operar listas de espera que estaban desde el año 2016 hacia atrás. Este objetivo ya se cumplió y ahora tenemos el desafío de cubrir las cirugías del año 2017 y 2018. Nosotros quisimos cumplir con este compromiso ya que había familias que tenían largas esperas para resolver su problema de salud. Nuestro desafío es que cuando tengamos los hospitales nuevos en la región no tengamos estos grandes volúmenes en las listas de espera de nuestra población”, indicó el Intendente Milad.



La máxima autoridad felicitó a los directivos de salud y sus equipos que realizaron un gran esfuerzo para cumplir con este enorme desafío. Los hospitales de Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Parral, Constitución y San Javier fueron los recintos que realizaron la mayor cantidad de egresos hospitalarios. La cifra final alcanzó a un total de 4.007 personas las que corresponden a quienes fueron intervenidas quirúrgicamente; egresadas por motivos que el paciente decide no operarse y porque debían ser reevaluadas por médico nuevamente antes de ser operada.



De acuerdo a lo señalado por el Director del SSM la totalidad de los casos que estaban en lista de espera fueron gestionados por los profesionales de los hospitales, logrando resolver el 100% de ellos. Sin embargo aclaró que de este total, 95 personas decidieron no operarse cuando fueron citadas al hospital, por motivos personales y otro grupo que no pudo ser operado debido a que no estaba en condiciones adecuadas de salud para ser intervenido debiendo ser reevaluados.



“Hemos dado un avance muy importante para abordar la solución de la lista de espera, ya que ese fue el mandato del presidente de la república y del ministro de salud. Son las especialidades de traumatología, otorrino y dermatología las que tienen mayor impacto en nuestra población y son las que esperamos seguir abordando en nuestros hospitales”, enfatizó el Director del SSM.