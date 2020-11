Policial 27-11-2020

Intendente Juan Eduardo Prieto presentó querella criminal por atentado a Comisaría



La máxima autoridad regional, también lamentó los hechos ocurridos en la Cuarta Comisaría de Cancha Rayada, donde una encomienda a nombre del jefe de la unidad estalló al ser abierta por los policías.

Cerca del mediodía de este jueves, se registró un atentado explosivo en la Cuarta Comisaría de Cancha Rayada, en Talca. Según lo consignado, hasta las dependencias, llegó una encomienda dirigida al comisario de la unidad, mayor Sergio Figueroa Beltrán. Así entonces, el paquete fue previamente recibido por el guardia y posteriormente abierto por el jefe de la unidad, quien para el momento estaba acompañado de otro policía.

Por lo anterior, el Intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el hecho. Asimismo, más temprano sostuvo una reunión con el jefe de la VII Zona de Carabineros Maule, Fernando Lobos y el Fiscal Regional, Julio Contardo.



“Lamentable el atentado. Efectivamente es primera vez que se produce en nuestra Región del Maule y contra Carabineros de Chile, así que primero darle el apoyo a Carabineros por lo ocurrido, que gracias a Dios no tuvimos heridos, ni víctimas. Es un hecho lamentable, pero también nosotros como Ministerio de Interior nos hicimos parte con una querella criminal contra quien resulte responsable. Esperaremos la investigación para seguir avanzando en esta querella si es necesario.” acotó el Intendente Prieto.



EQUIPO ESPECIALIZADO

Desde Santiago, se envió el equipo especializado en investigación de artefactos explosivos del OS-9 de Carabineros. Anteriormente por otros acontecimientos, dicho personal, detuvo a dos personas involucradas en los atentados a la 54 Comisaría de Huechuraba, además del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.



En ese sentido, el fiscal regional dijo que se consolidará un solo equipo investigador y habrá un fiscal especializado encargado del tema. “Hemos dispuesto que concurra personal del OS-9 de Santiago del laboratorio de Carabineros, fundamentalmente porque hay un equipo especial que ha sido destinado a investigar este tipo de ilícitos a nivel país”.



Por su parte, el jefe de la VII Zona de Carabineros Maule, relató los hechos ocurridos. “Fue recibida y señalaba que era un obsequio para la Comisaría y fue llevado donde el comisario de la Unidad, el mayor Figueroa a su oficina. Cuando él la abre, siente un ruido extraño, se aleja y esta explota. Lógicamente y gracias a Dios, no hubieron personas lesionadas. El mayor no resultó lesionado y tampoco hubo daños al recinto policial”.



Además, refirió que si bien no hay lesionados, ni víctimas “cuando suceden estas cosas, hay civiles que van a hacer denuncias o hacer constancias y cuando ocurren estas cosas las personas pueden dañarse”.