Crónica 03-04-2021

Intendente llama a la responsabilidad y autocuidado durante este fin de Semana Santo y anuncia nuevas medidas del Plan Paso a Paso



En esta última jornada, los casos activos de coronavirus en la Región del Maule, llegaron a 3.226. Es por eso que el llamado es a quedarse en casa y seguir cumpliendo las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso

El Intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, realizó un llamado a la conciencia a todos los maulinos, debido a los altos índices de contagio en la Región del Maule. En este fin de semana largo por Semana Santa, las personas deben extremar las medidas de responsabilidad para evitar el aumento de contagios durante estas fechas.

Por otro lado, la máxima autoridad regional informó que desde este sábado 03 de abril a las 05:00 horas, las comunas de Río Claro, Pelarco, Romeral, Hualañé, Constitución, Cauquenes y Longaví retroceden a cuarentena. En tanto, desde el lunes 5 de abril, la comuna de Licantén avanza a Fase 3.

“Quiero realizar un llamado a todos los maulinos, en la Región del Maule desde este sábado 03 de abril, 21 comunas de la Región del Maule, se encontrarán en cuarentena, solo 5 en Fase 2 y 4 en Fase tres, lo que significa que este fin de semana el 87,7% de la población estará en cuarentena. Queremos que las personas se queden en sus casas y sigan respetando las medidas sanitarias para que logremos disminuir el número de contagios. Sabemos que la gente está cansada, pero esta es la única manera de que podamos superar esta pandemia”.

Nuevas medidas:

A nivel central, el Ministro de Salud, Enrique Paris junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherinne Martorell, anunciaron una serie de nuevas medidas, que comenzarán a regir desde el lunes 05 de abril a las 05:00 horas.

1. El cordón sanitario que estaba dispuesto para hoy a las 17:00 se adelanta a las 13:00.

2. Se cierran las fronteras: desde el lunes se restringen los viajes al extranjero por todo abril tanto para chilenos como extranjeros residentes. Se puede solicitar, en caso de situación extraordinaria, un permiso para salir. Sólo puede ser porque es fundamental para el país, por medidas humanitarias, porque es esencial para la salud o porque la persona que sale no vuelve.

3. Se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes, con excepción de aquellos que no se encuentran en la lista de la OMS, y por motivos fundados.

4. Los camiones que ingresan por frontera terrestre para abastecimiento esencial deben tener PCR de 72 horas, y en la frontera se harán exámenes de antígenos

5. Se limitan las actividades esenciales, y se modifica el concepto de bien esencial de uso doméstico: para aquellas comunas que están en fase 1 o 2 los fines de semana se puede acceder a alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal, y esenciales para teletrabajo, educación a distancia y conservación, funcionamiento y seguridad del inmueble. No se puede acceder a otros insumos por delivery. Los supermercados no podrán vender bienes que no sean esenciales según el listado anterior.

7. Los mall pueden abrir sólo para supermercados, farmacia y banco. Deberán solicitar el permiso de desplazamiento a las personas para que puedan ingresar.

8. Se redefine qué es un funcionario esencial, tanto en el sector privado como público (para efectos del Permiso Único Colectivo): quienes desempeñen funciones que no pueden ser realizadas telemáticamente y que son imprescindibles. Quedan fuera las labores administrativas, contables, financieras, asesorías y consultorías.

9. Para obtener el Permiso Único Colectivo: se debe informar el total de trabajadores, número de trabajadores esenciales que requieren PUC.

10. Se restringen los permisos de desplazamiento: sólo se puede usar uno el fin se semana.

11. Se modifica el horario de toque de queda: Comienza a las 21:00 en todo el territorio nacional a partir del lunes.

12. Se establece un aforo especial para ritos religiosos con máximo de 5 personas.