Política 17-04-2020

Intendente llama a todo el comercio a sumarse al horario de cierre



Pablo Milad invitó a los locales no adheridos a las cámaras de comercio a sumarse a estas medidas, mientras que el jefe de la Defensa Nacional aseguró que efectivos militares apoyarán el horario de cierre para evitar desplazamientos innecesarios.



Tras conocerse el acuerdo de las cámaras de comercio para el cierre anticipado de los locales o no abrir el domingo, el intendente regional, Pablo Milad realizó un llamado a quienes no se encuentras adheridos a estas organizaciones gremiales a sumarse a la iniciativa, para evitar aglomeraciones de personas en las calles.



“Quienes abran igual, ya sea porque no están asociados a la cámara, esperamos y los invitamos a adherirse. Esto no es para perjudicar a nadie, es prevención, y por eso hacemos el llamado a que se unan porque esto es un problema de todos”, sostuvo el intendente.



Por su parte, el general Van de Maele detalló que unidades del Ejército apoyarán los horarios de cierre del comercio.



“Unidades militares junto a Carabineros y PDI estarán colaborando en los cierres de los locales, principalmente el día sábado, porque estimamos que una vez que se cierre el comercio se pierde el fundamento para que las personas se estén desplazando por la calle”, informó el jefe militar.

El general además realizó un llamado a la conciencia de la ciudadanía en cuanto a evitar salir sin motivo. “Quiero insistir que la medida más eficaz es la reducción de las distancias entre personas y para eso sólo se requiere conciencia de cada uno. Algunos están esperando que se nos muera algún familiar o amigo para tomar conciencia”, añadió.



INFORMACIÓN DE PACIENTES



El director del Servicio de Salud del Maule, Dr. Luis Jaime, negó ocultamiento de información sobre la identidad de los pacientes contagiados, como aseguraron algunos alcaldes de la región.



“Rechazamos categóricamente que se diga que se está ocultando información. Nosotros hemos sido transparentes en la entrega en la medida que se tenga disponible y todo quien desee tenerla, puede hacerlo en los canales correspondientes.”, señaló.



El director agregó que, en cuanto a la confidencialidad de la identidad, esto “se debe a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, eso está prohibido por ley y no podemos hacerlo y sólo puede ser manejada por aquellas personas que legalmente están autorizadas, como Seremi, Servicio de Salud, FFAA y Carabineros”, aseveró.