Política 23-05-2020

Intendente Milad aclara: “las cuarentenas son determinadas a nivel nacional y no dependen de una decisión que pase por mí como autoridad regional”



El jefe regional salió al paso de información sobre quién determina las cuarentenas en la región y que obedecen al análisis de los expertos en el Ministerio de Salud y no a decisiones locales.

Durante el balance diario de las autoridades sobre el covid-19, el intendente del Maule, Pablo Milad, aprovechó de aclarar información respecto a la determinación de las cuarentenas y que no es una decisión que pase por el como jefe regional.



“Quiero aclarar y es importante decir que las cuarentenas son decretadas a nivel nacional, en base a lo que señalan los expertos y no es una decisión mía ni nadie en la región. Esto ante cierta información que señalaba que nosotros nos habíamos negado a esta medida este fin de semana”, señaló Milad.



La autoridad añadió que los criterios para determinar estas acciones se basan en múltiples factores, como la cantidad de contagios, distribución geográfica y la dispersión en el territorio, entre otros.



IMPORTANTE DONACIÓN



El intendente informó de dos importantes donaciones recibidas para entregar ayuda y combatir la pandemia.



La primera, de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, correspondiente de jurel en lata y merluza congelada y que serán distribuidos en los 26 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, Eleam, de la región.



Otra donación fue la realizada por Viña Concha y Toro correspondiente a 7 mil litros de alcohol gel y que también serán repartidos en los Eleam.



“Agradecemos este compromiso y donación de los privados en el combate de esta pandemia y que irán en beneficio de los más vulnerables y necesitados como nuestros adultos mayores”, sostuvo Milad.