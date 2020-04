Política 21-04-2020

Intendente Milad: “agradecemos el trabajo diario de los funcionarios públicos”



El intendente Pablo Milad destacó el trabajo que diariamente desempeñan los funcionarios públicos que trabajan en los servicios públicos y en salud y pidió seguir cumpliendo su deber.

“Hacemos un llamado a todos los funcionarios a seguir trabajando con la misma fuerza, voluntad y la esencia que caracteriza a los funcionarios públicos. Tenemos que seguir trabajando por el país”, resaltó Milad.

Además, el intendente destacó que el regreso a las funciones “ha sido paulatino, evaluando caso a caso según corresponda y con una flexibilidad. Acá hay una responsabilidad de todos”.

También, Milad destacó las funciones que se realizan más allá de la emergencia sanitaria. “Estamos trabajando diariamente por Chile, en distintas áreas, no sólo en esta pandemia, porque la sequía sigue, los incendios siguen, los robos siguen”, señaló la autoridad.

Asimismo, Milad aprovechó de dedicar unas palabras a Ramón Ramírez, funcionario de Indap, quien falleció a causa del coronavirus y a quien el intendente destacó por su compromiso y años de servicio.



BALANCE DEL COMERCIO



El jefe de la Defensa Nacional en la Región del Maule, general Patrice Van de Maele, realizó un positivo balance de lo que ha sido el funcionamiento del comercio.

“Hoy vemos que se están cumpliendo temas de distancia y uso de mascarillas, mientras la gente vaya y haga su trámite y luego se dirija a su casa y no se quede paseando, es positivo”, sostuvo el general.

Por su parte, el intendente Milad añadió que “mientras se cumpla esto, bien, pero si algún local incumple las medidas, arriesga sanciones”.



DIFERENCIA EN LAS CIFRAS POR COMUNA



La seremi de Salud, Marlenne Durán explicó por qué se producen variaciones en los datos entregados diariamente respecto a los casos informados por comuna y se debe a la información entregada por el propio paciente.

“Constantemente en la información enviada al Ministerio de Salud se realizan modificaciones que se ven reflejadas en las estadísticas. Esto pasa porque en primera instancia en la investigación epidemiológica se ponen los datos que el paciente nos entrega, pero luego hay que hacer una georreferenciación y muchas veces la dirección que el paciente nos dice no es de la comuna que señala. Ahí se realizan algunas modificaciones”, señaló Durán.