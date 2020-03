Crónica 24-03-2020

Intendente Milad anuncia reducción de tiempo de espera de resultados de exámenes de COVID-19

La máxima autoridad regional dio a conocer que desde hoy los exámenes para detectar coronavirus ya no se realizarán en Concepción, sino que en la Región del Maule, lo que permitirá disminuir de entre 48 y 72 horas a entre 4 a 8 horas los resultados.

A través de una plataforma streamming y con la intensión de que no exista contacto directo con los medios de comunicación para evitar contagios de coronavirus, es que el Intendente Pablo Milad junto al General Patrice Van de Maele, jefe de la Defensa Nacional y la Seremi de Salud, Marlenne Durán, entregaron un balance con respecto a la última jornada y en relación al COVID-19.

En primer lugar, el Jefe de Gobierno destacó que los exámenes para confirmar o descartar el virus COVID-19 se realizarán en la Región del Maule y ya no será necesario enviarlos hasta el Hospital de Concepción, lo que permitirá reducir el tiempo en la entrega de resultados y de esta forma poder tomar medidas con mayor rapidez. “Lo que significa que los exámenes tendrán una duración de 4 a 8 horas y no de 48 a 72 horas que se estaba demorando por la sobredimensión de exámenes que estaba cubriendo el hospital de Concepción, con respecto a la llegada de varias regiones a ese centro, esto permitirá agilizar las respuestas y las medidas de protección para la población”. Puntualizó, Milad.

Toque de queda

El General Patrice Van de Maele, jefe de la Defensa Nacional, señaló “en cuanto al balance de la actividad de restricción de movimiento ejecutada el domingo entre las 22:00 y las 05:00 de la mañana del lunes, puedo dar a conocer que fueron infraccionadas en toda la región 39 personas por incumplimiento a la restricción de movimiento. Debo reconocer que en general toda la región acató de muy buena manera y felicito a los ciudadanos. El día domingo, por ser el primer día con toque de queda, la fiscalización fue de una manera más educativa y concientizando a las personas que se desplazaban en horas que no corresponde, pero sí a partir de hoy el control va a ser más exhaustivo y buscando generar la obligación de que todos los ciudadanos se mantengan en sus casas, recordando que este es un tema sanitario, más que de orden público”.



Por último, la Seremi de Salud, Marlenne Durán, confirmó un nuevo paciente con coronavirus en la región, “hace una hora, acaban de llegar nuevos exámenes y de 150 aproximados, venía uno positivo, por lo cual estaríamos aumentando a 29 casos, este caso va a aparecer en la página del Ministerio de Salud, el día de mañana, aún mantenemos la trazabilidad, porque este último caso es una persona de la comuna de Talca que era contacto directo de otro caso, por lo que estaba en aislamiento”.