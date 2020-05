Política 20-05-2020

Intendente Milad destaca anuncio del Presidente de masivo paquete de ayuda para enfrentar la pandemia del Coronavirus y la crisis económica



El jefe regional resaltó lo señalado por el Mandatario de no minimizar el impacto de la enfermedad y las cinco nuevas medidas para el combate de la pandemia.

Además, las autoridades aprovecharon de anunciar el Plan 21 de Mayo´ que comenzará a regir esta semana.



El intendente del Maule, Pablo Milad, destacó el paquete anunciado en cadena nacional por el Presidente Sebastián Piñera, en donde informó las cinco nuevas medidas para combatir el coronavirus.

Este paquete de ayuda consiste en la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos a nivel país para las familias más vulnerables y de clase media; expansión y fortalecimiento de la red existente en residencias sanitarias; entrega de información desagregada a nivel comunal, para hacer más eficaz la labor de los municipios; un Fondo de Garantías del Estado y Red de Instituciones Financieras no Bancarias, para créditos de capital de trabajo para empresas pequeñas y Programa SaludableMente, para robustecer la oferta pública y privada de salud mental.

“Se van a entregar cerca de 150 mil canastas de alimentos a familias de la región, y cada caja alcanza más o menos para cuatro personas por alrededor de 10 días, dirigido al 60% más vulnerable, aunque hay un porcentaje para personas en situación social extrema en relación a la pandemia, como la pérdida de su trabajo”, señaló Milad.

El intendente, junto al jefe de la Defensa, general Patrice Van de Maele, anunciaron lo que se denominó el ´Plan 21 de Mayo´, en cuanto a las fiscalizaciones que se harán durante el próximo fin de semana largo.

“Analizamos el trabajo realizado el pasado 1 de mayo, en cuanto a los puntos regionales y los comunales y desplazamientos de vehículos y aumentamos en 7 puntos más. Ahora serán 13 los controles que tendremos a nivel regional”, informó el general Van de Maele.

Por su parte, el intendente aclaró que “la solicitud de los alcaldes -de confinamiento total este fin de semana- ya fue derivada a los Ministerio de Salud e Interior, ya que no es facultad mía decretar una medida así, pero independiente de eso, hemos tomado medidas para fortalecer los controles, que, en total, entre regionales y comunales, serán más de 75”.