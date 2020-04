Política 24-04-2020

Intendente Milad, destacó medidas económicas y sociales para fortalecer el empleo en la región



La máxima autoridad regional, destacó las diferentes iniciativas tanto nacionales como regionales que se han presentado a través del Gobierno para ir en ayuda de los más afectados por esta crisis



Entre las medidas que destacó el Intendente, impulsadas por el Gobierno, se encuentran: el Bono Covid-19 que en el Maule beneficiará a 128.00 personas; el proyecto de ley presentado por el Presidente Piñera que crea un ingreso familiar de emergencia para apoyar los hogares más vulnerables con trabajos informales y cuyos ingresos se han reducido por la crisis sanitaria; la ley de protección del Empleo que busca congelar la relación laboral, para acceder a las remuneraciones a través del seguro de cesantía y el crédito FOGAPE, que es un fondo de garantía con tasa 0, plazo de 48 meses y 6 meses de gracia.

En el ámbito regional, la máxima autoridad, indicó que “SUBDERE aportó 5.600 millones de pesos para proyectos de mejoramiento en las 30 comunas. A través del FOSIS, transferencia de oportunidades, emprendimiento por la emergencia por un monto aproximado de mil millones, un proyecto de Sence por casi 5 mil millones para el programa transferencia capacitación fortalecimiento a la empleabilidad y competencias laborales. Y Martket Maule que es una página donde se pueden publicitar todas las personas, los comerciantes regularizados y los que no también, esta página es totalmente gratuita y esta es una iniciativa a través de los Consejeros, del Gobierno Regional y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo”.

También se destacó el trabajo en el área sanitaria y social a través del aporte de 2500 millones de pesos para ayuda de implementos sanitarios a las 30 comunas de la región, la disposición de recursos de emergencia para canastas familiares para ir en ayuda de todas las comunas por un monto aproximado de 1550 millones y el 6% del FNDR se va a disponer para ayuda social.

Por otro lado, Milad, agradeció el trabajo mancomunado de las universidades de la región, “quiero agradecer a las universidades, tuvimos la Mesa Social Covid-19, donde hay disposición absoluta por trabajar unidos para este nuevo desafío para Chile, mejorar la atención de la salud pública. Los invitamos a trabajar de la mano, porque este es un desafío de todos los chilenos”.





CAMAS ASISTENCIALES

El Ministerio de Salud en conjunto con el Servicio de Salud del Maule, ha priorizado la estrategia de complejización de camas asistenciales para enfrentar los nuevos casos de Covid-19 que existan en nuestra región.

El Director del Servicio de Salud del Maule, Luis Jaime, indicó que “esta medida se ha adoptado debido a que el escenario epidemiológico indica que se requieren más camas críticas en nuestra red asistencial para la atención de nuestros pacientes, los cuales necesitarán un mayor soporte clínico. Es por ello que la habilitación del ex hospital italiano, ya no será necesario debido a que este recinto solo habría albergado camas básicas y medias, pero no camas críticas. Dada la necesidad de hacer más complejas las camas, es decir, incorporándoles ventilación mecánica y más soporte de personal para tratamiento se ha decidido utilizar la ex clínica del Maule para estos efectos. Nuestro departamento de recursos físicos elaboró un informe detallado de las condiciones en que se encuentra este recinto y tras conversaciones del Intendente Pablo Milad con el síndico de quiebras de la clínica, esperamos tener prontamente noticias positivas para la elaboración de ella”.

CONTROLES TOQUE DE QUEDA

El General Patrice Van de Maele, puntualizó “respecto del toque de queda ayer fueron detenidas 38 personas en la región y un acumulado de 1840. Los controles realizados a personas fueron 236 en toda la región y el acumulado son 3.420”.