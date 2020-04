Política 17-04-2020

Intendente Milad: “el actuar de algunas personas es inconsciente”



La máxima autoridad regional se refirió a la sugerencia realizada a alcaldes de cerrar parques, plazas y campos deportivos para evitar reuniones

General hizo hincapié en las fiscalizaciones para que no se produzcan aglomeraciones.



Tras el positivo balance del comportamiento regional realizado hace unos días, el intendente del Maule, Pablo Milad, se refirió a la actitud de algunas personas tienen respecto de seguir concurriendo a lugares públicos, aún con la advertencia de evitar hacerlo.



“La peor batalla es la falta de conciencia de algunas personas que creen que esto no me va a tocar a mí´. Por eso reiteramos el llamado a los alcaldes de cerrar los parques, plazas y campos deportivos, para así evitar que ciertas personas concurran”, señaló el intendente.



Milad manifestó que quienes desobedezcan serán sancionados. “Pedimos a la gente que ve a otros yendo a estos lugares que por favor denuncien al 133 de Carabineros para poder tomar las medidas que corresponden”.



Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional, general Van de Maele añadió que “las actividades previas al toque de queda son reiterativas y hacemos el llamado a no hacerlas ya que la acumulación de personas es foco de contagio y deben entender que están arriesgando sus vidas y la de sus cercanos”.



FISCALIZACIÓN AL COMERCIO



Junto con lo anterior, las autoridades regionales se refirieron a las fiscalizaciones que se anunciaron a los negocios con motivo del acuerdo suscrito con la Cámara de Comercio de Talca y así evitar acumulación de gente y ventas ilegales.



“No se busca una fiscalización estricta, ya que esto es un acuerdo con el comercio. Buscamos un orden y que no haya comercio ilegal”, informó el general Van de Maele.



El jefe militar anunció que estos patrullajes, realizados en conjunto por personal del Ejército, Carabineros, PDI e inspectores municipales, ya se realizaban en Linares y mañana (jueves) comienzan en Curicó y Constitución.



Por su parte, la seremi de Salud, Marlenne Durán señaló que a la fecha se han cursado 39 sumarios sanitarios en la Región del Maule, con cierre inmediato del local respectivo.



“Estos corresponden a 15 en la Provincia de Curicó, 19 de Talca, 4 Linares y 1 Cauquenes. En cuanto al comercio ilegal, esto corresponde a los inspectores municipales”, añadió la titular de Salud.