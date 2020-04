Política 28-04-2020

Intendente Milad por próximo feriado: “Vamos a seguir exigiendo a que las personas se queden en casa”



Con respecto al próximo fin de semana largo del primero de mayo, la máxima autoridad regional informó que se reforzarán las medidas para prevenir los contagios por coronavirus

En un nuevo balance diario, el Jefe regional junto a la Seremi de Salud, Marlenne Durán y al General Patrice Van de Maele, informaron acerca de las medidas a tomar por el fin de semana largo próximo, el reporte diario de Salud acerca del COVID-19 y el trabajo que se ha realizado en conjunto con las fuerzas de orden público.

Con respecto a un nuevo feriado, el Intendente Pablo Milad, señaló que “La solicitud es siempre quedarse en casa y en base a eso vamos a reforzar otros lugares como hacia la cordillera. Nosotros vamos a poner nuevos puntos preventivos sanitarios (PPS), donde se va a contemplar a través de las fuerzas de orden y seguridad pública de respetar este no desplazamiento a segundas viviendas, ni tampoco desplazamientos de una comuna a otra, eso lo vamos a hacer cada vez más fuerte y riguroso. Y Para el primero de mayo vamos a reforzar los lugares que no fueron cubiertos y tener una mayor distribución de las fuerzas de orden para que se respete esta normativa”.

Por otro lado, se informó que se establecerá un nuevo punto fronterizo en la región “correspondiente a la zona de boyeruca y nosotros pensamos que mientras más cubierta y más controles en diferentes puntos de acceso de la región de O’Higgins y Ñuble a nuestra región, más protegida y más segura va a estar, para mantener está línea horizontal que tenemos de contagios y vamos a seguir exigiendo que las personas se queden en casa, pero también vamos a controlar que no se desplacen”. Puntualizó el Intendente.

Trabajo mancomunado entre Carabineros, PDI y Ejército

El General Patrice Van de Maele, acotó “el trabajo es óptimo a la fecha, nosotros tenemos una serie de instancias de coordinación con Carabineros y PDI. La primera de ellas es que en el Cuartel General que está dispuesto para la Jefatura de la Defensa, tenemos un oficial de Carabineros y un oficial de la PDI de enlace, con los cuales materializamos todas las solicitudes, los requerimientos y los incidentes que ocurren, derivando a cada una de las instituciones para gestionar el manejo de la crisis. Además, en cuanto a lo que se planifica para ejecutar los distintos escenarios que se han levantado, lo que hacemos es definir la planificación, establecer una ruta, posteriormente nos reunimos con el General de Carabineros y el Prefecto Inspector de la PDI, donde se discute la propuesta y llegamos a un ajuste”.