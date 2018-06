Crónica 07-06-2018

Intendente Milad reitera la importancia de uso de leña seca para prevenir contaminación

La leña que se utiliza en las estufas no debe tener más de un 25% de humedad una situación que está fiscalizando personal del Ministerio de Salud con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica por la utilización de leños húmedos.



Como una forma de reforzar este mensaje a la comunidad el Intendente, Pablo Milad; el Gobernador de Talca, Felipe Donoso y la SEREMI de Salud; Marlene Duran, junto a acompañaron a los fiscalizadores en su inspección en el barrio norte de Talca.



El Intendente Pablo Milad, señaló "quiero agradecer a la señora Miriam por abrir las puertas de su casa y dar un ejemplo a toda la comunidad, de usar leña seca. Nosotros tenemos que exigir, para evitar la contaminación, que se use leña seca, eso significa que tiene que tener una humedad hasta el 25%. En esta casa comprobamos que la leña tenía entre un 10 y un 15% de humedad y podemos apreciar que la emisión de humo es mínima. Estamos trabajando como Gobierno para que todas las personas que se dedican a vender leña, puedan optar a un proyecto de acopio y secado a través de bodegas de almacenamiento. Esta es una marcha blanca que estamos haciendo, pero el próximo año va a ser Tolerancia Cero con respecto a esto y vamos a requisar la leña que esté húmeda. Nosotros no queremos cortar los brazos de trabajo de nadie, queremos apoyar a la gente que se dedica a esta área, pero que cumpla con las normas".



En tanto, el Gobernador de Talca, Felipe Donoso, manifestó que “la Seremía de Salud está fiscalizando la emanación de humos visibles desde chimeneas domiciliarias y de empresas, pero más que eso la preocupación es por la salud de las personas, especialmente niños, adultos mayores y enfermos crónicos, a quienes la deficiente calidad de nuestro aire los complica y aumenta considerablemente los problemas de salud llegando al extremo de no poder respirar, por lo cual todos debemos ser responsables con la calidad de nuestro aire”, dijo el jefe Provincial.