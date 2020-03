Política 28-03-2020

Intendente Milad señala que se estudia una cuarentena progresiva



El jefe regional señaló que en evaluación con las autoridades de Salud y Ejército, se analizó el ir aumentando gradualmente los pasos a seguir en la prevención y control de la pandemia.



Durante la alocución diaria del intendente Pablo Milad, el jefe de la Defensa Nacional general Patrice Van de Maele y la seremi de Salud, Marlenne Durán, se señaló la idea de ir aumentando progresivamente la cuarentena, según sea la duración de esta pandemia.



“Hemos planificado una cuarentena progresiva con los distintos pasos que vamos a ir dando, pensando que esta emergencia puede durar cinco meses y pueden pasar muchas cosas y por eso hay que trabajar con un proceso”, sostuvo Milad.



El intendente añadió que también se evalúa la posibilidad de aislar la región en seis diferentes puntos, con un control profundo de quienes ingresen.



NUEVOS CASOS CONFIRMADOS



La seremi de Salud, Marlenne Durán, por su parte, confirmó nuevos casos de pacientes con coronavirus en la región.



“Tenemos validado por el Ministerio de Salud e informado 32 casos, el último que se agregó es un hombre de la comuna de Talca y también llegaron resultados de cinco nuevos pacientes confirmados, uno de Talca, dos de Romeral, uno de Pelluhue; estas últimas tres personas asistieron a un culto en otra región, donde hubo personas positivas, por lo que en ese lugar se contagiaron y tenemos también un caso en la comuna de Cauquenes, en este último caso hemos estado haciendo la investigación epidemiológica durante la mañana, pero no hemos tenido la trazabilidad, no sabemos dónde él se ha contagiado, a su vez es un funcionario del Hospital de Cauquenes, por lo tanto, varias personas del hospital también van a quedar en cuarentena”, aclaró la seremi.



BALANCE DEL TOQUE DE QUEDA



Respecto al toque de queda, el jefe Defensa Nacional, general Patrice Van de Maele, realizó un positivo balance de la medida desde su inicio.



“A la fecha desde que se instauró, se han controlado y detenido, dependiendo de las situaciones, 1105 personas. La última jornada que culminó hoy a las 05:00 de la mañana, fueron controladas e infraccionadas 55 personas, de las cuales dos por estado de ebriedad y tres por desórdenes. El resto infraccionado por desplazarse en horario que no corresponde”, señaló el general.



El jefe militar añadió que se van a ejecutar controles con mayor estrictez y rigurosidad. “Los puntos preventivos sanitarios que tenemos desplegados en la región, tanto en el límite sur, como norte a la fecha se han controlado 29.367 vehículos. En la última jornada en el límite norte 5.610 vehículos y en el límite sur 2.057 vehículos. Respecto de salvoconductos, en forma presencial hasta la fecha 6.170 y el día de ayer 1.145 solicitudes”, finalizó.