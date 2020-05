Política 07-05-2020

Intendente Milad: “vamos a modificar la estrategia e intensificar las fiscalizaciones”



La autoridad regional se refirió a una reunión sostenida en la mañana con el jefe de la Defensa Nacional; el general de Carabineros, Héctor Salazar; el prefecto inspector de la PDI, Juan Vergara y los cuatro gobernadores provinciales, para analizar el comportamiento ciudadano en materia de orden y seguridad.

El intendente regional, Pablo Milad, sostuvo una reunión con el jefe de la Defensa Nacional en el Maule, general Patrice Van de Maele, acompañado del general de Carabineros, Héctor Salazar; el prefecto inspector de la PDI, Juan Vergara y los cuatro gobernadores provinciales, en donde se analizó la estrategia en materia de orden y seguridad pública.

“Como lo ha señalado el Presidente Sebastián Piñera, y como lo hemos analizado con el ministro Blumel, hoy tuvimos esta reunión para realizar una mayor fiscalización y controles para mantener el orden y dar más seguridad de todos los maulinos, porque lo principal es la vida de todos y para eso es importante respetar las medidas adoptadas. Tendremos mayor presencia y control”, señaló Milad.

Si bien, el intendente no detalló en qué consistirá esta estrategia, sí añadió que habrá una mayor presencia y movilidad de los efectivos a cargo.

APOYO A BOMBEROS

El intendente Milad recalcó que el reajuste presupuestario anunciado para Bomberos no afectará los proyectos comprometidos con la institución.

“Se está llevando a cabo una reunión entre Bomberos y el ministro de Hacienda para llegar a acuerdos. Desde el Gobierno Regional siempre hemos tenido una buena relación con la institución y estos 2 años hemos financiado proyectos por montos cercanos a los $ 3 mil millones en carros y dos cuarteles, uno en Constitución y Talca”, aclaró la autoridad.

Milad añadió que, “el reajuste al presupuesto regional, tal como ya lo hemos explicado, no va a influir en todos los proyectos que ya estén financiados y dentro de eso están los dos cuarteles para Bomberos, que suman más de $ 850 millones”.