Política 09-05-2020

Intendente Milad: “vamos a seguir trabajando en otras áreas porque las necesidades siguen más allá de la pandemia”



El jefe regional se refirió a las consultas sobre si el reajuste al presupuesto influirá en el desarrollo de otros temas, a lo que la autoridad sostuvo que se seguirá en todas las áreas.

El intendente Pablo Milad señaló en el balance diario de autoridades por covid-19 que en el Gobierno se seguirá trabajando en los otros proyectos y temas regionales que eran prioritarios antes de la pandemia.

“Seguiremos trabajando con mucha fuerza, porque las necesidades siguen, la sequía continúa y aparte de la pandemia, va a haber una crisis socioeconómica”, manifestó Milad.

Esto tras las reiteras consultas si el reajuste presupuestario que tendrán todas las regiones del país, y que incluye el Maule, va a afectar el desarrollo de otros proyectos y políticas públicas que estaban programadas.

“Los temas son paralelos, como lo hemos señalado, el reajuste no afectará los proyectos que ya estén financiados”, añadió el intendente.

BALANCE JEFE DE LA DEFENSA

Por su parte, el general Patrice Van de Maele, señaló, en relación a la conducta ciudadana durante esta pandemia, que hay que distinguir en el horario en que se mire.

“Son momentos distintos. En horario normal se ha visto existe mucho movimiento de persona realizando trámites o compras, pero manteniendo distancia y utilizando los implementos sanitarios adecuados, pero se siente un ánimo de ‘no me va a pasar nada’, y ahí está el riesgo”, sostuvo el jefe militar.

En cuanto a toques de queda, Van de Maele informó que se han aumentado las solicitudes de salvoconductos como los controles y detenidos. “Lo que sí me llama la atención es la cantidad de personas detenidas conduciendo en estado de ebriedad, porque además de todo, pone en riesgo su vida y la de otros”, añadió.

El jefe de la Defensa Nacional informó los delitos durante toque de queda han disminuido en la región. “Hemos tenido bajas, lo que pasa es que como la mayoría de la gente está en sus casas, el foco noticioso es algún delito en este horario. Nosotros hemos revisado la estrategia, y ya partimos el Plan Alcance que nos permitió controlar 9 comunas en forma paralela”, finalizó.