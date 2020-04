Política 19-04-2020

Intendente Milad y aumento de casos positivos en la región: “es deber de todos denunciar a quienes incumplan las medidas sanitarias”



La máxima autoridad regional realizó un llamado a la gente a reportar a aquellas personas que incumplan las medidas adoptadas.

Asimismo, recordó que la capacidad de testeos en la región es de 700 diarios y se espera aumentar esta cifra de exámenes.





Ante el importante aumento de casos positivos de Covid-19 detectado en la Región del Maule, con 56 nuevos positivos, el intendente Pablo Milad instó a denunciar a quienes no cumplan con la normativa sanitaria decretada.



“Es deber de todos denunciar a estas personas que no cumplan con las medidas sanitarias y los protocolos establecidos. Hay teléfonos también para hacerlo, en Curicó el 752456478, Linares 732437285 y Talca 712411053”, recalcó Milad.



En cuanto a las razones del aumento de casos positivos, la seremi de Salud, Marlenne Durán, explicó que es multifactorial, “hay más capacidad de testeos y existe una mayor circulación del virus, ya que hay personas que no tomó los resguardos debidos de distancia, aglomeraciones. Es también una falta de responsabilidad”, señaló.



En cuanto a la capacidad de toma de exámenes, el intendente Milad agregó que “hoy se toman alrededor de 700 testeos diarios, más los dos centros que se habilitarán, lo que hará que lleguemos a 1.100 aproximadamente por día”.



La seremi de Salud añadió que no hay problemas en la toma de exámenes ni tampoco se trata de un brote. “Son casos que no tienen relación entre sí. Además, no tenemos dificultades en la toma de muestras, ni capacidad ni recursos. En cuanto a medidas, se están analizando día a día”, sostuvo.



RED HOSPITALARIA



El director del Servicio de Salud del Maule, Dr. Luis Jaime informó que cuatro de los seis ventiladores mecánicos rescatados de la ex Clínica del Maule ya se encuentran disponibles para su uso en cuidados intensivos del Hospital Regional de Talca. “Quedan dos por certificarse. Aunque no son necesarias aún, ya estamos preparando la red”, sostuvo.



Además, el intendente señaló que “hoy se firma la aprobación de recursos para el ex Hospital Italiano, por cerca de $ 800 millones, para su habilitación y también tenemos una reunión para la evaluación de los costos de la habilitación de le Clínica del Maule”.