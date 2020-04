Política 21-04-2020

Intendente Milad: “ya están los recursos para iniciar obras en Hospital de la Unidad”



La máxima autoridad regional se refirió a que en los próximos días comenzarán los trabajos de habilitación del ex Hospital Italiano.

También señaló que la región tiene todos los recursos preparados en caso de que se decrete alguna medida más estricta en alguna comuna.



Pronto a comenzar las obras de habilitación del ex Hospital Italiano anunció el intendente regional, Pablo Milad, lo que se espera esté listo a mediados de mayo para cubrir las necesidades de la red asistencia, en caso de ser necesario.



“Ya está firmado el decreto para iniciar las obras -con un costo de cerca de $ 800 millones- del ex Hospital Italiano, que hemos denominado Hospital de la Unidad, lo que significa que esperamos que dentro de la semana inicien los trabajos para que estén listos aproximadamente a mediados de mayo”, afirmó el intendente.



En cuanto a la posibilidad de decretar alguna medida más extrema en la Región del Maule, el intendente señaló que existe toda la preparación logística para atender la necesidad, en caso de que ocurra en alguna de las comunas.



“Se están estudiando los casos y si se llegase a adoptar la medida de cuarentena, está hecho el plan y la estructura de cada uno de los procedimientos que la emergencia sanitaria solicite. Si Salud decreta la medida, tenemos todo preparado”, sostuvo Milad.



Respecto a la decisión de aplicar o no alguna medida más estricta en la región, Milad señaló que “lo hacen los mismos datos, se hacen estudios y evaluaciones de los expertos del Ministerio de Salud y no yo como intendente”.