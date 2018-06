Política 24-06-2018

Intendente Pablo Milad plantea necesidades regionales al subsecretario de desarrollo regional

El Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, se reunió con el Subsecretario de Desarrollo Regional, Subdere, Felipe Salaberry, con quien abordaron las distintas problemáticas que afectan a la región.

Dentro de los temas conversados, la máxima autoridad del Maule le planteó al subsecretario la necesidad de muchas personas que no cuentan con una red de agua potable y alcantarillado.

“Queremos dar una mejor vida a la gente de nuestra región, principalmente satisfaciendo necesidades básicas como son el agua y el alcantarillado, que para muchos no es tan significativo cuando abren la llave en su casa, pero lamentablemente son muchos los que no pueden hacer eso tan simple”, destacó el Intendente Regional.

El jefe regional hizo hincapié en que esas personas “no pueden seguir dependiendo de un camión aljibe, el que si queda en panne o se accidenta y no puede ir a un sector, esas personas se quedan sin agua”.

Por su parte, el Subsecretario Felipe Salaberry, señaló: “me reuní con el Intendente, quien me planteó las prioridades que existen en la región. Hay varios temas que conversamos como el señalado de la problemática del agua, pero también la recuperación de espacios públicos, iluminarias, que otorguen mejor calidad de vida a todos los maulinos”.

Por último, el Subsecretario recalcó que hay que buscar soluciones innovadoras al tema del agua, más allá de camiones aljibes.