Crónica 23-12-2020

Intendente pidió responsabilidad en fiestas de Navidad tras retroceso de Talca, Maule y Molina a fase 2



Desde este miércoles a las 5.00 horas, tres comunas de la región pasarán a etapa 2. Junto a eso, el intendente, seremi de Salud y jefe de Defensa Nacional en el Maule detallaron las medidas que siguen para los próximos días.



Restricciones los fines de semana y feriados, tendrán Talca, Maule y Molina desde hoy. Y es que según anunció el Ministerio de Salud, las ciudades mencionadas, retrocedieron a etapa de transición del Plan Paso a Paso, estrategia gradual gubernamental que busca disminuir los casos en lugares con mayores tasas de positividad.



Por lo anterior, el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto dijo que “lamentamos cada vez que hay un retroceso y por ello debemos ser más rigurosos. Hoy son las comunas de Talca, Molina y Maule las que pasan a fase dos, pero si siguen incumpliéndose las medidas de autocuidado, podríamos llegar a etapa 1. Por eso pedimos que tal y como se anunció, se respeten normas como el toque de queda a las 22 horas, no olvidar el uso de mascarilla y evitar las aglomeraciones. No nos relajemos”.



A la par del anuncio de comunas que retrocedieron, la máxima autoridad regional precisó que a partir del sábado 26 de diciembre el toque de queda sufrirá una nueva modificación, adelantándose a las 22:00 horas en todo el territorio nacional. Asimismo, para el 24 y 25 de diciembre se permitirá un aforo de 15 personas en Transición, en Preparación 20 personas y en Transición 30 personas. También, habrá un permiso especial para visitar a adultos mayores que estén en cuarentena o que sus visitantes estén en cuarentena.



“Hemos estado preocupados por garantizar que se cumplan las medidas sanitarias y en ese sentido, las fiscalizaciones desde los servicios no han parado. Desde la Dirección del Trabajo, llevamos a la fecha mil 200 inspecciones en lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de normas preventivas. También se han ejecutado mil 148 fiscalizaciones al Transporte temporero y, en empresas agrícolas, mil 660 desde septiembre a diciembre, sector importante, ya que sabemos que allí se han generado ciertos focos y queremos garantizar que la agricultura continúe, pero con los protocolos que hemos pedido”.



“NO DEBEMOS RELAJARNOS”



En tanto, la seremi de Salud, Marlenne Durán detalló que para las autoridades, las cifras de casos son preocupantes debido a la velocidad del aumento. “Hacemos un llamado a la población para que siga las indicaciones sanitarias que nosotros constantemente les estamos dando. Es fundamental el uso correcto de mascarillas en todo momento, mantener la distancia con todas las personas, porque no podemos saber quién es asintomático, y el lavado frecuente de manos. Sabemos que llegará la vacuna, pero ese es un proceso que se dará en el largo plazo, por lo que no debemos relajarnos”.