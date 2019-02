Crónica 03-02-2019

Intendente por Hospital de Linares: “No hay problema. Va a salir adelante”

La autoridad indicó que la empresa tomará posesión del terreno pronto y que se han subsanado algunas incongruencias surgidas.



El Intendente Regional del Maule, Pablo Milad; se refirió en Linares al estado en que se encuentra el proceso para la construcción del nuevo hospital que estará emplazado en la Avenida Coronel de Artillería y si bien reconoció que en un momento existió “información menejada de manera negativa” y que creó inquietud en la comunidad, “la empresa Adtaldi S.A.; a cargo, cuenta en Chile con un respaldo económico bastante significativo , ya que está asociado con una inversora de varios proyectos que ejecutan en nuestro país”.



Indicó además que “los problemas que ha tenido la empresa han sido por una falta de congruencia entre el Proyecto en si y las modificaciones que se hicieron sobre un 4% que faltaba; y en esas modificaciones hubo problemas con los costos, pero está subsanado. Han cumplido en un 100% con lo que va hasta la fecha”.



En la actualidad, la empresa lleva cerca de un 70% del Proyecto en sí “y van a tomar posesión del terreno lo antes posible. La Boleta de Garantía está en poder del Servicio de Salud del Maule, así que en ese sentido le pido tranquilidad a la gente”.



El Intendente Milad acotó que como autoridades están “muy pendientes de cada paso en torno a este Proyecto. Sabemos del interés en la comunidad linarene por su nuevo hospital y estamos empeñados en velar por el real y cabal cumplimiento para que se ejecute sin ningún sobresalto en todo su proceso”.



En días recientes, los representantes de Astaldi, que lleva adelante esta iniciativa se reunieron con autoridades en el Maule para entregarles información respecto del avance ejecutado y se espera que la cita se repita pero esta vez con el Subsectretario y el Ministro de Salud para dar a conocer antecedentes sobre los bienes y el sustento bancario que mantienen en Chile.

Milad pidió “a la gente tranquilidad y una visión de positivismo. No hay problema. Sabemos que va a salir adelante.”



Empresas sin respaldo

“Es cierto que sufrimos el abandono de muchas obras en la región y creemos que hay empresas que no pueden adjudicarse más licitaciones, puesto que no cumplen y está demostrado. De ahí que estamos siendo muy minuciosos con las licitaciones de los municipios, puesto que al final igual repercuten en el Gobierno Regional y en el Gobierno de Chile”, concluyó el Intendente Pablo Milad.



Características hospital

La infraestructura del futuro recinto asistencial bordeará los 94 mil metros cuadrados. Tendrá 329 camas, de las cuales 36 serán para pacientes críticos. Tendrá 8 pabellones quirúrgicos; 28 box de urgencia y 3 salas de parto integral; 15 sillones para diálisis y 13 sillones dentales entre otros. Se trata de una inversión que supera los 120 mil millones de pesos.