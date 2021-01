Social 29-01-2021

Intendente Prieto anuncia a 192 beneficiarios del Programa Reactívate Turismo que se adjudicaron recursos



A través de una plataforma virtual, el Intendente Juan Eduardo Prieto, junto al Director de Sercotec, Gerardo Castillo y a Consejeros Regionales, anunciaron a los beneficiarios esta importante noticia



El programa Reactívate Turismo cuenta con un presupuesto de 435 millones de pesos que fue aprobado por el Consejo Regional del Maule y financiado a través del Gobierno Regional, cuyo objetivo es apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector turismo, las cuales se han visto profundamente afectadas por la pandemia de coronavirus.



A través de una reunión virtual, las autoridades le dieron la buena noticia a los beneficiarios de este nuevo llamado del programa para reactivar el turismo en la Región del Maule.



El Intendente Juan Eduardo Prieto, les dijo que “esta pandemia nos ha perjudicado mucho y sobretodo a ustedes los emprendedores, ha sido un año muy duro y es por eso que hemos querido ayudar desde el Gobierno Regional con muchos fondos, el año pasado entregamos un poco más de 10 mil millones de pesos para incentivar y apoyarlos y este año esperamos seguir trabajando de la misma manera, porque ustedes son el motor de la región, con iniciativas que generan empleos, optimismo y sueños de personas que necesitan trabajar”.



La iniciativa puede financiar capital de trabajo (materias primas; mercadería; sueldos; arriendos, pago de servicios básicos asociados a la empresa), habilitación de infraestructura, activos fijos, materiales para cumplir protocolos sanitarios, para la reapertura del negocio y gastos de publicidad y promoción.



El Director de Sercotec, Gerardo Castillo, dijo que “estamos muy contentos de que sigan confiando en Sercotec y el Gobierno Regional, sabemos que no lo han pasado bien por la pandemia y que esto no es suficiente. Las convocatorias de Sercotec comenzarán las primeras semanas de marzo y no pararán, seguiremos apoyándolos como siempre”.



El Presidente del Consejo Regional del Maule, Patricio Ojeda, indicó “esta es una importante noticia para 192 emprendedores y/o microempresarios que lo han pasado muy mal durante la pandemia. Como Consejo Regional estamos conscientes de aquello y es por eso que hemos trabajado fuertemente para entregar recursos que permitan la reactivación económica de la Región del Maule”.