Política 28-07-2020

Intendente Prieto: “Desde el jueves se podrá retirar 10% de las AFP y el proceso será online para evitar aglomeraciones”

• Cada AFP tendrá habilitado un banner especial que derive a un mini sitio asociado al retiro de fondos. Allí habrá un formulario donde las personas puedan ingresar la solicitud de retiro en la web AFP, sin necesidad de clave de acceso.



Desde este jueves 30 de julio, los chilenos podrán comenzar a solicitar el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Este trámite se puede realizar de manera virtual en las páginas de cada AFP, según corresponda. En ese sentido el Intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto realizó un llamado a no asistir de manera presencial a las sucursales de AFP, debido a las aglomeraciones que se pueden generar y la propagación del coronavirus.



Para completar el formulario de solicitud de retiro del 10%, no se pedirá clave única, solo deberá poner el nombre completo del afiliado, ceìdula de identidad y su serie o nuìmero de documento (que está en el mismo carnet de identidad), domicilio, teleìfono y correo electroìnico.

Las AFP no pueden entregar el dinero en efectivo en sucursales, por lo que todo el procedimiento estará disponible para ser hecho de manera online. Por otro lado, las AFP enviarán a sus afiliados el monto disponible para retiro, por lo que no es necesario acudir a las oficinas a solicitar esta información.



La máxima autoridad regional, llamó a la comunidad de la región a realizar los trámites vía online, “desde el jueves podrán comenzar a realizar el trámite de retiro del 10% a través de las páginas de cada AFP, por lo que no es necesario que se acerquen a las sucursales. La idea es que puedan realizar el trámite, pero evitando todo tipo de riesgos y es por eso que se realizará de manera on-line. Sabemos que muchas familias necesitan estos recursos y lo antes posible, pero es necesario recalcar el autocuidado”.



¿CÓMO SE RECIBIRÁ EL DINERO?



Cada persona podrá escoger la modalidad de pago, y deben dejarla estipulada en el formulario de solicitud que llenarán en el mismo sitio web que hagan las AFP. Las opciones son: una cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2 en la AFP), el depoìsito en una cuenta bancaria (de cualquier banco, incluyendo la CuentaRUT), o en una cuenta de cajas de compensación. Para ello, los afiliados deberán informar el número de cuenta, tipo de cuenta (corriente, o vista, por ejemplo) y nombre del banco o de la caja de compensación.

Si el afiliado no quiere que el dinero se transfiera de manera electrónica, porque no tiene una cuenta bancaria o de caja de compensación, también podráì optar por el pago mediante un vale vista nominativo para ser cobrado en una entidad financiera. Además, se estaría evaluando que el pago pueda ser hecho mediante Servipag, lo cual podría quedar zanjado este lunes.



¿CUÁNTO DINERO PUEDO RETIRAR?



Cada persona podrá escoger, en ese mismo formulario, cuánto es el dinero que quiere retirar, siempre y cuando corresponda al 10% de los fondos que tiene acumulados en su AFP, con un mínimo de $1 millón, y máximo $4,3 millones.

Si una persona tiene en el total de sus ahorros menos de $1 millón, podrá retirarlo todo. Pueden acceder todas las personas que estén afiliadas a una AFP, ya sea por cotizaciones obligatorias o voluntarias. También pueden acceder los pensionados por retiro programado. Sólo están excluidos quienes tienen una pensión por renta vitalicia.

Desde que el afiliado ingresa la solicitud, hay un máximo de 10 días hábiles para que la persona reciba el 50% del monto solicitado. El 50% restante, se entregará en un máximo de 30 diìas haìbiles desde la fecha de pago del primer retiro. Cada pago tendráì un límite de UF75, ya que el máximo a retirar son UF150.